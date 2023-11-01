Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun nezarethane istekleri şoke etti! Sinir hastası olduğunu söyleyerek...

PARANIN İZİNİ BU YÖNTEMLE KAYBETMEYE ÇALIŞTILAR Gece saatlerinde yapılan operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. MASAK raporuna göre Polat çifti elde ettikleri paraları 5 şirket üzerinden sahte fatura keserek aile üyelerinin hesaplarına yatırdı. Polat çiftinin bu yöntemle paranın izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

SOMUT DELİLLER ELDE EDİLDİ Operasyon talimatının ise Engin Polat ve Dilan Polat'a ait şirketlerde yapılan incelemelerde elde edilen deliller sonrası verildiği ortaya çıktı. El koyulan dijitallerde ve evraklarda soruşturma için somut delil elde edildiği öğrenildi. Engin Polat ve Dilan Polat'a suç gelirlerini aklama, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik suçlarının dışında örgüt kurma ve yönetme suçunun da yöneltildiği öğrenildi. Polat çiftinin evinde yapılan aramalarda 80 sayfa tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu doküman ele geçirildi. Firari olan şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 hard disk ve 350 mermi, Ahmet Gün'ün evinde ise 120 bin lira, 36 adet hesap dökümü ve 1 laptop ele geçirildi.

ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ MASAK tarafından haklarında başlatılan incelemenin ardından tüm mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, sosyal medyadan ortak bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur. Bunlardan dolayı öncelikle Allah huzurunda mahcubiyetimiz, sizler karşısında da düşüncesizliklerimiz ve nezaketsizliklerimiz olmuştur. Bu özeleştiri sonrası kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz" ifadeleri yer aldı.