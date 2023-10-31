Dilan Polat ve Engin Polat davası avukata da sıçradı! Kayınpederinin villasının bahçesini kazınarak delil arandı!

Kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kaçırma gibi iddialarla haklarında soruşturma başlatılan ve mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Polat ailesinin mali işlerine bakan Avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının mal varlıklarına tedbir konduğu öğrenildi.Öte yandan Polat Ailesinin şirketlerinin aranacağı sabah soruşturma savcısına bir ihbar yapıldığı ortaya çıktı. Polat çiftinin bazı evrakı şirketlerden kaçırdığı iddia edildi. İhbarcı dosyaların götürüldüğü adresi de verdi. Bunun üzerine Dilan Polat'ın kayınpederinin yaşadığı villanın bahçesini kazılarak toprak altında evrak arandı.İşte detaylar...
Ailesiyle birlikte yaşadığı gösterişli hayatını sık sık gözler önüne seren Dilan Polat, altın ve dolar şovlarının yanı sıra lüks araçları ve bindiği helikopterlerle dikkatleri üzerine çekmişti.
Polat Ailesi'nin bu lüks yaşamı ve paranın kaynağı kimileri tarafından sorgulandı. Ardından olay giderek derinleşti ve silahlı saldırılar, uyuşturucu itirafları, kara para aklama olayları gündeme geldi.
Kısa süre önce "Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum", "Bazen bir AVM'de günlük 750 bin TL harcıyorum" ifadelerini kullanan ve mal varlığını gözler önüne sermekten çekinmeyen Dilan Polat, olay ciddiyete binince paylaşımlarına son verdi.