Dilan Polat ve Engin Polat davası avukata da sıçradı! Kayınpederinin villasının bahçesini kazınarak delil arandı!

Kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kaçırma gibi iddialarla haklarında soruşturma başlatılan ve mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Polat ailesinin mali işlerine bakan Avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının mal varlıklarına tedbir konduğu öğrenildi.Öte yandan Polat Ailesinin şirketlerinin aranacağı sabah soruşturma savcısına bir ihbar yapıldığı ortaya çıktı. Polat çiftinin bazı evrakı şirketlerden kaçırdığı iddia edildi. İhbarcı dosyaların götürüldüğü adresi de verdi. Bunun üzerine Dilan Polat'ın kayınpederinin yaşadığı villanın bahçesini kazılarak toprak altında evrak arandı.İşte detaylar...