Dilan Polat’ın yardımcısı Şule tutuklandı mı? Şule kimdir, tam adı ne, nereli? Dilan Polat’ın yanından neden ayrıldı?

Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde yapılan ve İstanbul merkezli toplam 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat , İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Polat çifti ve Beyza Ekici, muhasebeci Ahmet Gün, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Dilan Polat 'ın "kara kutusu" olarak adlandırılan ve geçtiğimiz günlerde evleneceği için işiten ayrılan Şule'nin de gözaltına alındığı iddia edildi.

DİLAN POLAT ŞULE KİMDİR?

Sosyal medyada günlerdir konuşulan Şule, fenomen Dilan Polat'ın yardımcısıdır. Polat'ın vlog ve video çekimlerinin yanı sıra çok sayıda işine de yardımcı olduğu biline Şule, geçtiğimiz ay yaptığı bir canlı yayının ardından bir daha görülmedi. Şule, Dilan Polat'ın yanından bir süre önce bazı anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılmıştı.

Dilan Polat'ın vlog ve video çekimlerinin yanı sıra çok sayıda işine de yardımcı oluyordu. Şule'nin Dilan Polat ile yollarının ayrıldığı biliniyor