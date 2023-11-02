Dilan Polat’ın yardımcısı Şule tutuklandı mı? Şule kimdir, tam adı ne, nereli? Dilan Polat’ın yanından neden ayrıldı?

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindeki Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
DİLAN POLAT ŞULE TUTUKLANDI MI?
Bir süredir kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat'ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Dilan Polat'ın "kara kutusu" olarak adlandırılan ve geçtiğimiz günlerde evleneceği için işiten ayrılan Şule'nin de gözaltına alındığı iddia edildi.
Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Polat çifti ve Beyza Ekici, muhasebeci Ahmet Gün, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde yapılan ve İstanbul merkezli toplam 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Dilan Polat'ın uzun yıllardır yanında çalışan yardımcısı Şule'nin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı öne sürüldü. Fakat konu henüz netlik kazanmadı.
DİLAN POLAT ŞULE KİMDİR?
Sosyal medyada günlerdir konuşulan Şule, fenomen Dilan Polat'ın yardımcısıdır. Polat'ın vlog ve video çekimlerinin yanı sıra çok sayıda işine de yardımcı olduğu biline Şule, geçtiğimiz ay yaptığı bir canlı yayının ardından bir daha görülmedi. Şule, Dilan Polat'ın yanından bir süre önce bazı anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılmıştı.
Dilan Polat'ın vlog ve video çekimlerinin yanı sıra çok sayıda işine de yardımcı oluyordu. Şule'nin Dilan Polat ile yollarının ayrıldığı biliniyor