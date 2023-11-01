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6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin pembe bikinisi ile sere serpe uzanıp paylaştı! Cesaretini konuşturan Pelin son haliyle çok konuşuldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyuran Pelin Öztekin, 2014 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdi ve 93 kiloya veda etti. Günden güne eriyen ünlü isimden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Öztekin, pembe bikinisi ile verdiği bir pozu yayınladı. Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj poz veren Öztekin’in hem son hem de makyajsız hali çok konuşuldu. İşe o paylaşım...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 12:21 Güncelleme 01 Kasım 2023, 12:21
6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin pembe bikinisi ile sere serpe uzanıp paylaştı! Cesaretini konuşturan Pelin son haliyle çok konuşuldu

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'inin kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettirdi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyuran Öztekin, 2014 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdi.

Ünlü oyuncu, ameliyat sonrası 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaştı ve değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.

Kilo vermeye hız kesmeden devam eden Öztekin, yeni yıl öncesi de 39 cm inceldiğini duyurdu.

Tığ gibi olan ünlü oyuncudan, bikinili paylaşım geldi. Öztekin, pembe bikinisi ile sere serpe uzanıp verdiği pozu Instagram'da yayınladı.

Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj poz veren Öztekin'in makyajsız hali de dikkatlerden kaçmadı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Birçok magazin ve fan sayfasının da yayınladığı poz, Instagram'da hızla yayıldı.

İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...

PELİN ÖZTEKİN NASIL ZAYIFLADI?
Öztekin mide küçültme ameliyatının ardından buzla zayıflama yöntemiyle forma girdi.

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