6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin pembe bikinisi ile sere serpe uzanıp paylaştı! Cesaretini konuşturan Pelin son haliyle çok konuşuldu

Kilo vermeye hız kesmeden devam eden Öztekin, yeni yıl öncesi de 39 cm inceldiğini duyurdu.

Tığ gibi olan ünlü oyuncudan, bikinili paylaşım geldi. Öztekin, pembe bikinisi ile sere serpe uzanıp verdiği pozu Instagram'da yayınladı.

Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj poz veren Öztekin'in makyajsız hali de dikkatlerden kaçmadı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.