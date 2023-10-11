Aşkı bulan bulana! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den sonra bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Yalı Çapkını'nın yeni sevgilileri

Oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gözde Kansu gibi isimleri bulunduran Yalı Çapkını, şimdiden televizyon efsaneleri arasına girdi. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı geçtiğimiz yaz, görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı. Saraçoğlu-Demir aşkının ardından bir dizi aşkı daha gerçek oldu. İşte haberin detayları...
Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor.
Ferit ve Seyran aşkının anlatıldığı dizinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in dizi aşkı gerçek olmuştu.
Çift serin sularda, sarmaş dolaş görüntülenmişti.