Yalı Çapkını’nın Gülgün’ü Gözde Kansu’nun sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Gören dilini ısırdı! Emre Altuğ’un takibe aldığı Simge...

Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakterini canlandıran Gözde Kansu'nun hayatı merak edildi. Özellikle ailesi merak konusu olan oyuncunun kız kardeşini görenler ise hayran kaldı. Kansu kardeşlerin birlikte verdiği pozlar sosyal medyayı sallarken Emre Altuğ'un Gözde Kansu'nun kardeşinin takip etmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Gözde Kansu'nun sır gibi sakladığı güzeller güzeli kardeşi...
Ünlü oyuncu Gözde Kansu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Kansu, özellikle Yalı Çapkını dizisindeki partneri Emre Altuğ ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem oldu.
Altuğ iddiaları yalanlarken Kansu, bu kez kız kardeşiyle gündeme geldi. Gözde Kansu'nun hayatı merak edildi.
Özellikle ailesi merak konusu olan oyuncunun kız kardeşini görenler ise hayran kaldı.