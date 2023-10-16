MATİZ NE DEMEK?

Matiz kelimesinin birbirinden farklı anlamları bulunur. Matiz kelimesinin ilk anlamı iki halatı ek yeri kalınlaşmayacak biçimde birbirine ekleme işidir. diğer bir anlamı ise çok sarhoştur. Çok sarhoş bir kişi için matiz kelimesi kullanılmaktadır.

ERKAN CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erkan Can, 1 Kasım 1958'de Bursa'da Bulgaristan göçmeni bir ailede doğdu. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Feraizcizade Mehmet Şakir kursları ve Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına başladı. Buradaki eğitimleri sırasında Zafer Algöz ile de tanıştı. 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı' Tiyatro Bölümüne girdi ve 1990 yılında oradan mezun oldu.

1985 senesinde girdiği İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1990'da mezun oldu. 1991-1992 yıllarında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'ndaki etkinliklerde bulundu. Televizyon dünyasına attığı ilk adım 1992 yılında yayımlanan Mahallenin Muhtarları dizisindeki Temel karakteriyle oldu. Usta oyuncu, 1998 senesinde, Gemide filminde oynadığı Kaptan İdris karakteriyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip oldu. Bu filmle 35. Antalya Film Şenliği, Ankara Film Festivali ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödüllerini aldı. Usta oyuncu, 2001'den beri Azita Can ile evli ve bu evlilikten Deniz Can adında bir çocuğu var.