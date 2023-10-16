Usta oyuncu Erkan Can'ın trafik kazası geçirmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle ünlü oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor. İşte Erkan Can hakkında tüm merak edilenler...
Usta oyuncu Erkan Can'ın trafik kazası geçirmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle ünlü oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor. İşte Erkan Can hakkında tüm merak edilenler...
EHLİYETİNE EL KONULDU!
Erkan Can'ın aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Erkan Can'ı alkollü araç kullanırken yakaladılar ve alkolmetreyi üflettiler. Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın ardından ağır hasar alan araç çekici yardımı ile kaldırılırken Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
"KANUNU DA BİLİYORUM, EYVALLAH"
Kaza sonrasında, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Erkan Can'ın "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dediği duyuldu.
Erkan Can'ın alkolmetreyi üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum" dediği duyuluyor. Durumunun iyi olup olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim." diye cevap veriyor.
MATİZ NE DEMEK?
Matiz kelimesinin birbirinden farklı anlamları bulunur. Matiz kelimesinin ilk anlamı iki halatı ek yeri kalınlaşmayacak biçimde birbirine ekleme işidir. diğer bir anlamı ise çok sarhoştur. Çok sarhoş bir kişi için matiz kelimesi kullanılmaktadır.
ERKAN CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Erkan Can, 1 Kasım 1958'de Bursa'da Bulgaristan göçmeni bir ailede doğdu. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Feraizcizade Mehmet Şakir kursları ve Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına başladı. Buradaki eğitimleri sırasında Zafer Algöz ile de tanıştı. 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı' Tiyatro Bölümüne girdi ve 1990 yılında oradan mezun oldu.
1985 senesinde girdiği İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1990'da mezun oldu. 1991-1992 yıllarında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'ndaki etkinliklerde bulundu. Televizyon dünyasına attığı ilk adım 1992 yılında yayımlanan Mahallenin Muhtarları dizisindeki Temel karakteriyle oldu. Usta oyuncu, 1998 senesinde, Gemide filminde oynadığı Kaptan İdris karakteriyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip oldu. Bu filmle 35. Antalya Film Şenliği, Ankara Film Festivali ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödüllerini aldı. Usta oyuncu, 2001'den beri Azita Can ile evli ve bu evlilikten Deniz Can adında bir çocuğu var.
ERKAN CAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
1986: Davacı
1989: Gençler
1992: Mahallenin Muhtarları
1993: Yalancı
1995: Sokaktaki Adam
1998: Bana Old and Wise'ı Çal
1998: Gemide
2000: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
2001: Vizontele
2002: Azad
2004: Yazı Tura
2005: Anlat İstanbul
2005: O Şimdi Mahkum