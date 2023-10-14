65’lik Zerrin Özer’in 6 ayda 33 kilo verdiren mucize diyeti, 3.5 yıl tekerlekli sandalyeydi 109’dan 76 kiloya düştü!

"Bazı sabahlar müsli, yağsız süt ya da yoğurdun eşlik ettiği kahvaltılar etti. Sıkılmaması için bazen de tam buğday ya da çavdar ekmeği ve peynir yedi. Zerrin Özer hiçbir zaman sıkı bir diyet yapamaz. Çünkü kan şekeri düşük. Tarçın ve içinde 7 şifalı madde olan bitkisel desteğin etken maddelerinden biri olan krom sayesinde hipoglisemi yani düşük kan şekeri atakları çok hafif geçti."
"Tarçın, zencefil, zerdeçal ve keten tohumu gibi besinleri beslenme düzenine ekledi. Ayrıca, hamur işlerini sınırladı, günde 2 litre sıcak su içti ve en az 4 bardak yeşil çay tüketti. Bitki çayı içmek kilo verme sürecini destekledi."
6 AYDA 33 KİLO VERDİREN ZERRİN ÖZER DİYETİ!
🍽️ Diyet: Zerrin Özer, çok katı ve gramajlı bir diyet uygulamadı. Beslenmesi ağırlıklı olarak az yağlı protein, bol yeşillik, sebze ve bakliyatla sınırlıydı.
☕ İçecekler: Gün içinde bol su ve bitki çayı içti, bazı sabahları müsli, yağsız süt veya yoğurtla kahvaltı etti.
🍞 Kahvaltı: İnce dilimler halinde kızarmış tam buğday ekmeği, yağsız taze peynir ve maydanozla sağlıklı bir kahvaltı yedi.
🥝 Ara Öğünler: Kivi, elma, tarçınlı kepekli bisküvi, ceviz içi ve taze mevsim meyveleri gibi sağlıklı ara öğünler tercih etti.
🍲 Öğle Yemeği: Mercimekli tavuk çorbası, söğüş domates ve haşlanmış kabakla öğle yemeği yedi.
🍴 Ara Öğünler: Light yoğurt ve bol tarçın, tuzsuz fındık, taze çilek gibi ara öğünlerle kendini tok tuttu.
🍛 Akşam Yemeği: Bulgur pilavı, zeytinyağlı taze fasulye ve söğüş yeşillik tercih etti.
🍯 Gece: Kuru kayısı, taze meyveler gibi hafif atıştırmalıklarla günün sonuna yaklaştı.
🌿 Bitkisel Destekler: Krom içeren bitkisel destekleri kullanıp, çeşitli bitkisel takviyeleri beslenme düzenine ekledi.
🥗 Salatalar ve İçecekler: Bol limonlu yeşil salatalar, ılık light süt ve bolca bitki çayı içti.
🍵 Zayıflama ve Detoks Çayları: Avakado yaprağı, taze zencefil, funda yaprağı, yeşil çay gibi bitkilerle hazırladığı çayları içti.
🍲 Detoks Çorbası: Kuru kayısı, beyaz lahana, soğan, sarımsak, sivri biber, zencefil, kimyon, zerdeçal ve maydanoz kullanarak sağlıklı bir detoks çorba hazırladı.