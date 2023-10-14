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65'lik Zerrin Özer'in 6 ayda 33 kilo verdiren mucize diyeti, 3.5 yıl tekerlekli sandalyeydi 109'dan 76 kiloya düştü!

Ünlü Türk şarkıcı Zerrin Özer, 2009 yılında yaşadığı büyük kilo kaybı ve sağlıklı yaşam tarzıyla gündemde kalmıştı. O dönemde 109 kilo olan Zerrin Özer, Dr. Ender Saraç ve Dr. Gönül Ateşsaçan'ın özel desteğiyle 76 kiloya düşmüş ve bu süreçle ilgi çekmişti. İşte Zerrin Özer'in uyguladığı o diyet...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 18:34 Güncelleme 14 Ekim 2023, 18:36
65’lik Zerrin Özer’in 6 ayda 33 kilo verdiren mucize diyeti, 3.5 yıl tekerlekli sandalyeydi 109’dan 76 kiloya düştü!

2009 yılında geçirdiği büyük değişimle gündeme gelen Zerrin Özer'in diyeti büyük ilgi görüyor. Ünlü şarkıcı eski kilolu halleriyle yeniden gündeme geldi. Zerrin Özer'in 2009 yılında 109 kilo olarak başladığı diyet Dr. Ender Saraç ve Dr. Gönül Ateşsaçan'ın özel desteği ile 76 kiloya düşmesiyle son buldu. Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi sağlık sorunlarına rağmen, Zerrin Özer'in nasıl kilo verdiği yeniden merak konusu oldu. İşte Zerrin Özer'in zayıflama sırrı...

ENDER SARAÇ SAYESİNDE KİLO VERDİ!

Yıllar önce Dr. Ender Saraç sayesinde obeziteden kurutlan Zerrin ÖZer'in nasıl zayıfladığı sık sık merak ediliyor.

Özer 2009 Nisan'ında 109 kilo olarak başladığı bu diyette, bir yandan yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyordu. Dr. Saraç ve Dr. Gönül Ateşsaçan'ın desteğiyle Zerrin Özer kilo verme hedefine kararlılıkla ilerledi. İşte seneler önce Ender Saraç'ın Zerrin Özer hakkında yaptığı o açıklamalar;

METABOLİZMASI YAVAŞTI

"Sanatçılar duygusal oluyor bu yüzden de ruhsal iniş çıkışları diğer kişilere göre daha fazla. Bu da onların metabolizmalarını yavaşlatıyor. Zerrin Özer şimdilerde kilo vermeye devam ediyor. Ancak biz onun kilo vermesini yavaşlatıyoruz. Hedefi 40 bedene inmek. Bunu çok rahat bir şekilde başaracağına inanıyorum. Zerrin Özer artık enerjik ve mutlu bir insan."

"Zerrin Özer'e kilo verme döneminde çok katı, ölçüleri gramlı bir diyet uygulamadık. Ağırlıklı olarak az yağlı protein, bol yeşillik, sebze ve bakliyat tüketti. Gün içinde bol sıcak su ve bitki çayı içti."

"Bazı sabahlar müsli, yağsız süt ya da yoğurdun eşlik ettiği kahvaltılar etti. Sıkılmaması için bazen de tam buğday ya da çavdar ekmeği ve peynir yedi. Zerrin Özer hiçbir zaman sıkı bir diyet yapamaz. Çünkü kan şekeri düşük. Tarçın ve içinde 7 şifalı madde olan bitkisel desteğin etken maddelerinden biri olan krom sayesinde hipoglisemi yani düşük kan şekeri atakları çok hafif geçti."

"Tarçın, zencefil, zerdeçal ve keten tohumu gibi besinleri beslenme düzenine ekledi. Ayrıca, hamur işlerini sınırladı, günde 2 litre sıcak su içti ve en az 4 bardak yeşil çay tüketti. Bitki çayı içmek kilo verme sürecini destekledi."

6 AYDA 33 KİLO VERDİREN ZERRİN ÖZER DİYETİ!

🍽️ Diyet: Zerrin Özer, çok katı ve gramajlı bir diyet uygulamadı. Beslenmesi ağırlıklı olarak az yağlı protein, bol yeşillik, sebze ve bakliyatla sınırlıydı.

☕ İçecekler: Gün içinde bol su ve bitki çayı içti, bazı sabahları müsli, yağsız süt veya yoğurtla kahvaltı etti.

🍞 Kahvaltı: İnce dilimler halinde kızarmış tam buğday ekmeği, yağsız taze peynir ve maydanozla sağlıklı bir kahvaltı yedi.

🥝 Ara Öğünler: Kivi, elma, tarçınlı kepekli bisküvi, ceviz içi ve taze mevsim meyveleri gibi sağlıklı ara öğünler tercih etti.

🍲 Öğle Yemeği: Mercimekli tavuk çorbası, söğüş domates ve haşlanmış kabakla öğle yemeği yedi.

🍴 Ara Öğünler: Light yoğurt ve bol tarçın, tuzsuz fındık, taze çilek gibi ara öğünlerle kendini tok tuttu.

🍛 Akşam Yemeği: Bulgur pilavı, zeytinyağlı taze fasulye ve söğüş yeşillik tercih etti.

🍯 Gece: Kuru kayısı, taze meyveler gibi hafif atıştırmalıklarla günün sonuna yaklaştı.

🌿 Bitkisel Destekler: Krom içeren bitkisel destekleri kullanıp, çeşitli bitkisel takviyeleri beslenme düzenine ekledi.

🥗 Salatalar ve İçecekler: Bol limonlu yeşil salatalar, ılık light süt ve bolca bitki çayı içti.

🍵 Zayıflama ve Detoks Çayları: Avakado yaprağı, taze zencefil, funda yaprağı, yeşil çay gibi bitkilerle hazırladığı çayları içti.

🍲 Detoks Çorbası: Kuru kayısı, beyaz lahana, soğan, sarımsak, sivri biber, zencefil, kimyon, zerdeçal ve maydanoz kullanarak sağlıklı bir detoks çorba hazırladı.


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