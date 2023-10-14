65’lik Zerrin Özer’in 6 ayda 33 kilo verdiren mucize diyeti, 3.5 yıl tekerlekli sandalyeydi 109’dan 76 kiloya düştü!

2009 yılında geçirdiği büyük değişimle gündeme gelen Zerrin Özer 'in diyeti büyük ilgi görüyor. Ünlü şarkıcı eski kilolu halleriyle yeniden gündeme geldi. Zerrin Özer'in 2009 yılında 109 kilo olarak başladığı diyet Dr. Ender Saraç ve Dr. Gönül Ateşsaçan 'ın özel desteği ile 76 kiloya düşmesiyle son buldu. Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi sağlık sorunlarına rağmen, Zerrin Özer'in nasıl kilo verdiği yeniden merak konusu oldu. İşte Zerrin Özer'in zayıflama sırrı...

Özer 2009 Nisan'ında 109 kilo olarak başladığı bu diyette, bir yandan yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyordu. Dr. Saraç ve Dr. Gönül Ateşsaçan'ın desteğiyle Zerrin Özer kilo verme hedefine kararlılıkla ilerledi. İşte seneler önce Ender Saraç'ın Zerrin Özer hakkında yaptığı o açıklamalar;

METABOLİZMASI YAVAŞTI

"Sanatçılar duygusal oluyor bu yüzden de ruhsal iniş çıkışları diğer kişilere göre daha fazla. Bu da onların metabolizmalarını yavaşlatıyor. Zerrin Özer şimdilerde kilo vermeye devam ediyor. Ancak biz onun kilo vermesini yavaşlatıyoruz. Hedefi 40 bedene inmek. Bunu çok rahat bir şekilde başaracağına inanıyorum. Zerrin Özer artık enerjik ve mutlu bir insan."

"Zerrin Özer'e kilo verme döneminde çok katı, ölçüleri gramlı bir diyet uygulamadık. Ağırlıklı olarak az yağlı protein, bol yeşillik, sebze ve bakliyat tüketti. Gün içinde bol sıcak su ve bitki çayı içti."