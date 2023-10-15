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Güldür Güldür İbrahim kaç kilo verdi, nasıl zayıfladı? Onur Atilla kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte herkesi şoke eden son hali...

Ünlü oyuncu Onur Atilla, "Güldür Güldür" programındaki İbrahim karakteriyle tanınırken, son dönemde verdiği kilolarla da dikkatleri üzerine çekti. Yeni sezon tanıtım videosuyla sürpriz bir görüntü sergileyen Atilla, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Oyuncunun zayıflamasıyla birlikte tanınmaz hale geldiğini ifade eden hayranları, kilo kaybının yanı sıra kişisel yaşamı ve kariyeri hakkında da merak uyandırdı. Arama motorlarında "Güldür Güldür İbrahim kaç kilo verdi, nasıl zayıfladı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detayları...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 14:41 Güncelleme 15 Ekim 2023, 14:41
Güldür Güldür İbrahim kaç kilo verdi, nasıl zayıfladı? Onur Atilla kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte herkesi şoke eden son hali...

Güldür Güldür İbrahim kaç kilo verdi, nasıl zayıfladı sorusunun cevabı gündemde en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Onur Atilla, Türk tiyatrosunun ve televizyonunun tanınmış isimlerinden bir olan Onur Atilla verdiği kilolarla takipçilerini adeta şok etti. Tanınmaz hale geldiği ifade edilen ünlü oyuncunun zayıflama sırrı ise çok merak ediliyor. İşte son gelişmeler...

GÖRENLER TANIYAMADI!

Güldür Güldür Show'un İbrahim'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Onur Atilla'nın verdiği kilolar dikkat çekerken takipçilerinin büyük bir çoğunluğu yorumlarda komedyeni ilk görüşte tanımadıklarını söyledi.

Ünlü oyuncunun nasıl kilo verdiğine ilişkin detaylar henüz bilinmiyor.

ONUR ATİLLA KİMDİR?

18 Mayıs 1986 İstanbul doğumlu olan Onur Atilla, güzel sanatlar akademisi oyunculuk bölümü mezunudur.

Anadolu Üniversitesi ile birlikte PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi 'nde okuduğu yıllarda tiyatro ile tanıştı. 2001 yılından beri çeşitli tiyatrolarda görev aldı. Birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Onur Atilla, çeşitli sahnelerde eğitmenlik yapmaktadır.

İŞTE ÜNLÜ OYUNCUNUN SON HALİ


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