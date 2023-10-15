Güldür Güldür İbrahim kaç kilo verdi, nasıl zayıfladı? Onur Atilla kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte herkesi şoke eden son hali...

Güldür Güldür İbrahim kaç kilo verdi, nasıl zayıfladı sorusunun cevabı gündemde en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Onur Atilla, Türk tiyatrosunun ve televizyonunun tanınmış isimlerinden bir olan Onur Atilla verdiği kilolarla takipçilerini adeta şok etti. Tanınmaz hale geldiği ifade edilen ünlü oyuncunun zayıflama sırrı ise çok merak ediliyor. İşte son gelişmeler...

GÖRENLER TANIYAMADI!

Güldür Güldür Show'un İbrahim'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Onur Atilla'nın verdiği kilolar dikkat çekerken takipçilerinin büyük bir çoğunluğu yorumlarda komedyeni ilk görüşte tanımadıklarını söyledi.