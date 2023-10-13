Metin Akpınar’ın kaç çocuğu var? Sevgi Nebioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevgi Nebioğlu annesi kim?

Metin Akpınar'ın kaç çocuğu var sorusu, evlilik dışı bir ilişkisinden Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğunun ortaya çıkmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte olayın detayları...
Metin Akpınar'ın kaç çocuğu var sorusu, evlilik dışı bir ilişkisinden Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğunun ortaya çıkmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte olayın detayları...
METİN AKPINAR'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR? SEVGİ NEBİOĞLU KİMDİR?
81 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, 35 yaşında bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni bir iddiaya göre ise 1 değil, 2 kızı olduğu, kızlarının da Duygu ve Sevgi adlı ikiz kardeşler olduğu ortaya çıktı.
Bu gerçeğin geç ortaya çıkmasının nedeni ise Sevgi Nebioğlu'nun DNA testiyle ilgili mahkeme kararının henüz açıklanmaması.
İkizi Sevgi Nebioğlu'nun açtığı davada ise DNA raporları uyuştu ancak henüz karar çıkmadı. İkiz kızların annesi ise Suphiye Orancı.
"GÖKSEL HANIM YAPMADIĞINI BIRAKMAMIŞ"
Konu bugün Söylemezsem Olmaz programında da ele alındı. Büyük bir dramın içinde büyüyen kardeşlerin yaşadıkları akıl alır gibi değil. Bilal Özcan, ikiz kızların öz anneleri Suphiye Orancı'nın da bir Alman vatandaşı ile evlenerek kızlarını terk ettiğiniz ve ikiz kardeşleri Nebioğlu ailesinin birlikte evlatlık aldığını açıkladı.
Özcan sözlerine şöyle devam etti:
''Kızlar anneleriyle yüz yüze hiç görüşmemişler ve online. Anneleri özellikle babalarını bulmamaları için tembihlerde bulunmuş. Nedeni Alman eşiyle evliliği bozulmasın. Sonrasında kızların dayıları insafa gelmiş ve babalarının Metin Akpınar olduğunu söylemiş.
Sonrasında kızlar da Metin Akpınar'a ulaşmış "Babamız olduğunuzu biliyoruz, sizinle gurur duyuyoruz" demişler. Bunun üzerine Metin Akpınar "Hayır. Ben o zaman mahvolurum. Ben öldükten sonra ne yaparsanız yapın, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum demiş.
Duygu Nebioğlu, 7 yaşında kadar konuşamıyor, duymuyor. Çünkü esirgeme kurumunda çok şiddet görmüşler. Doktor tedavisi görmüşler. Ayrıca Metin Akpınar'ın, kızlarının olduğunu dönem bütün mal varlığını elden çıkarmış.
Ayrıca programda Akpınar'ın eşi Göksel Hanım'ın da kızları bildiği, öğrendikten sonra kızlara demediğini ve yapmadığını bırakmadığı belirtildi.