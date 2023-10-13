Metin Akpınar’ın kaç çocuğu var? Sevgi Nebioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevgi Nebioğlu annesi kim?

Metin Akpınar 'ın kaç çocuğu var sorusu, evlilik dışı bir ilişkisinden Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğunun ortaya çıkmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte olayın detayları...

METİN AKPINAR'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR? SEVGİ NEBİOĞLU KİMDİR?

81 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, 35 yaşında bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni bir iddiaya göre ise 1 değil, 2 kızı olduğu, kızlarının da Duygu ve Sevgi adlı ikiz kardeşler olduğu ortaya çıktı.

Bu gerçeğin geç ortaya çıkmasının nedeni ise Sevgi Nebioğlu'nun DNA testiyle ilgili mahkeme kararının henüz açıklanmaması.

İkizi Sevgi Nebioğlu'nun açtığı davada ise DNA raporları uyuştu ancak henüz karar çıkmadı. İkiz kızların annesi ise Suphiye Orancı.