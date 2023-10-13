1 yıl önce evlenen Müge Anlı’nın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! ’Büyüyünce sunucu olacağım’ hallerine bakın! Meğer küçükken...

Müge Anlı'nın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sevilen sunucusu Müge Anlı'nın çocukluk halini hiç görmüş müydünüz?
Müge Anlı'nın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sevilen sunucusu Müge Anlı'nın çocukluk halini hiç görmüş müydünüz?
Müge Anlı Yüzbaşıoğlu 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sunucu ve gazeteci olarak tanınan Müge Anlı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.
Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.
Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayımlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.
Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.
Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.
1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.
Sosyal medyanın hep gündeminde kalan isimlerden birisi olan Müge Anlı bu kez de çocukluk fotoğrafıyla takipçilerinin gündeminde. Adeta bebekken bile aynı bakışlara, aynı gülüşe ve aynı duruşa sahip olan Müge Anlı'nın bu halini görenler şaşkına döndü.
İşte Müge Anlı'nın 'Çocukluğundan belli' fotoğrafı...