Skandal ki ne skandal! Metin Akpınar'ın bir değil iki kızı varmış Akpınar'ın eşi yapmadığını bırakmamış! Skandalın altından dram çıktı

81 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, 35 yaşında bir kızı olduğu ve kızını yıllarca kabul etmediği haberi önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Skandalın altından çıkan her detay şaşkına çevirmeye devam ediyor. Çünkü Akpınar'ın 1 değil 2 kızı olduğu ortaya çıktı. İkiz kardeşleri Duygu ve Sevgi'nin mücadelelerini kazandıkları davanın detayları akıllara zarar.
82 yaşında Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden bir kızı olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, bugün bir şok daha yaşandı. Meğer Akpınar'ın 1 değil 2 kızı varmış. Ayrıca kızlarına miras kalmaması için de 5 yıl önce tüm mal varlığını elinden çıkarmış. İşte detaylar...
82 yaşındaki Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği bir var. Çiftin bu evliliklerinden bir çocukları yok. Ancak önceki gün Akpınar'ın evlilik dışı bir ilişkisinden, bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.
MEĞER İKİZ KIZLARI VARMIŞ
Gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Akpınar'ın 1 değil, 2 kızı olduğu, kızlarının da Duygu ve Sevgi adlı ikiz kardeşler olduğu ortaya çıktı.