3 ay önce evlendiler! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu! Meğer güzeller güzeli rol arkadaşıyla...

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Cerkutay karakterini canlandıran Çağrı Şensoy, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edildi. Şensoy'un üç ay evlendiği oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanların ağızları açık kaldı. İşte Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'un Kuruluş Osman dizisinde birlikte rol aldığı güzeller güzeli eşi...