Ünlü oyuncu Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! Şoke eden intihar iddiası

JOHNNY DEPP'İN ÖZEL YAŞAMI
Johnny Depp, 1983'te Lori Anne Allison'la evlendi. Çift, 1985'te boşandı. Depp'in, 14 Haziran 1998 tarihinde Vanessa Paradis'le ilişkisi başlamıştır. 2012 yılında ayrıldıklarını açıklayan çiftin Lily-Rose Depp ve John Christopher Depp III adında iki çocuğu oldu. Depp, ikinci evliliğini 2015'te oyuncu Amber Heard'le yaptı. Çift, 2017'de boşandı.
JOHNNY DEPP'İN FİLMOGRAFİSİ
1984 Elm Sokağında Kâbus
1985 Private Resort
1986 Slow Burn
1986 Müfreze
1990 Cry-Baby
1990 Makas Eller
1991 Freddy's Dead: The Final Nightmare
1993 Benny & Joon
1993 Gilbert'in Hayalleri
1993 Arizona Rüyası
1994 Ed Wood
1995 Don Juan DeMarco
1995 Ölü Adam
1995 Nick of Time
1996 Cannes Man
1997 Köstebek
1997 The Brave
1998 Vegas'ta Korku ve Nefret
1998 L.A. Without a Map
1999 Dokuzuncu Kapı
1999 Hayalet Süvari
1999 Astronotun Karısı
2000 Çikolata
2000 Before Night Falls
2000 The Man Who Cried
2001 Beyaz Şeytan
2001 From Hell
2003 Bir Zamanlar Meksika'da
2003 Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti
2004 Happily Ever After
2004 Gizli Pencere
2004 Düşler Ülkesi
2004 The Libertine
2005 Charlie'nin Çikolata Fabrikası
2005 Ölü Gelin
2006 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
2007 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
2007 Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi
2009 Halk Düşmanları
2009 Dr. Parnassus
2010 Alis Harikalar Diyarında
2010 Turist
2011 Rango
2011 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde
2011 Tutku Günlükleri
2011 Jack ve Jill
2012 Liseli Polisler
2012 Karanlık Gölgeler
2013 Maskeli Süvari
2013 Lucky Them
2014 Sihirli Orman Kurt
2014 Tusk
2014 Evrim
2015 Üç Kağıtçı
2015 Kara Düzen
2016 Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden Çılgın Şapkacı
2016 Fantastik Canavarlar Nelerdir: Nerede Bulunurlar?
2016 Yoga Hosers
2016 Donald Trump's The Art of the Deal: The Movie
2017 Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı
2017 Doğu Ekspresinde Cinayet
2018 City Of Lies
2018 Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları
2018 London Fields
2018 The Professor
2018 Sherlock Gnomes
2019 Waiting For The Barbarians
2020 Minamata