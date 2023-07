Ünlü oyuncu Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! Şoke eden intihar iddiası

JOHNNY DEPP'İN ÖZEL YAŞAMI

Johnny Depp, 1983'te Lori Anne Allison'la evlendi. Çift, 1985'te boşandı. Depp'in, 14 Haziran 1998 tarihinde Vanessa Paradis'le ilişkisi başlamıştır. 2012 yılında ayrıldıklarını açıklayan çiftin Lily-Rose Depp ve John Christopher Depp III adında iki çocuğu oldu. Depp, ikinci evliliğini 2015'te oyuncu Amber Heard'le yaptı. Çift, 2017'de boşandı.

JOHNNY DEPP'İN FİLMOGRAFİSİ

1984 Elm Sokağında Kâbus

1985 Private Resort

1986 Slow Burn

1986 Müfreze

1990 Cry-Baby

1990 Makas Eller

1991 Freddy's Dead: The Final Nightmare

1993 Benny & Joon

1993 Gilbert'in Hayalleri

1993 Arizona Rüyası

1994 Ed Wood

1995 Don Juan DeMarco

1995 Ölü Adam

1995 Nick of Time

1996 Cannes Man

1997 Köstebek

1997 The Brave

1998 Vegas'ta Korku ve Nefret

1998 L.A. Without a Map

1999 Dokuzuncu Kapı

1999 Hayalet Süvari

1999 Astronotun Karısı

2000 Çikolata

2000 Before Night Falls

2000 The Man Who Cried

2001 Beyaz Şeytan

2001 From Hell

2003 Bir Zamanlar Meksika'da

2003 Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti

2004 Happily Ever After

2004 Gizli Pencere

2004 Düşler Ülkesi

2004 The Libertine

2005 Charlie'nin Çikolata Fabrikası

2005 Ölü Gelin

2006 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

2007 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

2007 Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi

2009 Halk Düşmanları

2009 Dr. Parnassus

2010 Alis Harikalar Diyarında

2010 Turist

2011 Rango

2011 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde

2011 Tutku Günlükleri







2011 Jack ve Jill

2012 Liseli Polisler

2012 Karanlık Gölgeler

2013 Maskeli Süvari

2013 Lucky Them

2014 Sihirli Orman Kurt

2014 Tusk

2014 Evrim

2015 Üç Kağıtçı

2015 Kara Düzen

2016 Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden Çılgın Şapkacı

2016 Fantastik Canavarlar Nelerdir: Nerede Bulunurlar?

2016 Yoga Hosers

2016 Donald Trump's The Art of the Deal: The Movie

2017 Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı

2017 Doğu Ekspresinde Cinayet

2018 City Of Lies

2018 Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları

2018 London Fields

2018 The Professor

2018 Sherlock Gnomes

2019 Waiting For The Barbarians

2020 Minamata