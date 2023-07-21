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    • Magazin
    • 22.07.2023 00:58
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    • 22.07.2023 01:27
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    Ünlü oyuncu Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! Şoke eden intihar iddiası

    Johnny Depp, olaylı boşanma ve sonrasında eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı şiddet davasının ardından sinemaya görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanan ünlü oyuncu hakkında şoke eden bir bilgi ortaya atıldı. Deep otel odasında baygın bulunurken, ünlü oyuncunun yüksek doz uyuşturcu kullanarak intihar etmeye çalıştığı iddia edildi.

    Johnny Deep intihar etti

    Johnny Depp, olaylı boşanma ve sonrasında eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı şiddet davasının ardından sinemaya görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanan ünlü oyuncu hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.



    ŞOKE EDEN İNTİHAR İDDİASI
    Daily News Hungary'ye göre, Johnny Depp'in Budapeşte'deki konseri 18 Temmuz'da otel odasında bayıldığı için iptal edildi. Yüksek dozda uyuşturucu alıp intihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyor.



    KONSERİ İPTAL OLMUŞTU
    Budapeşte'deki konserin iptali için resmi bir neden belirtilmezken Mirror, Depp'in Mayıs ayında yaşadığı bir ayak bileği yaralanmasından kaynaklanabileceğini bildirdi. Mirror, Depp'in Glasgow konseri öncesinde, konserine giderken destek için bir koltuk değneğine ihtiyaç duyduğunun görüldüğünü yazdı.



        HAYRANLARINA SOSYAL MEDYADAN BİLDİRMİŞTİ
        Johnny Depp daha önce hayranlarına ayak bileği sakatlığı hakkında bilgi vermiş, Instagram'a giderek saç çizgisi kırığının kötüleştiğini ve tam bir kırılmaya dönüştüğünü hayranlarına bildirmişti.



        AMBER HEARD İLE OLAN DAVASI HALA AKILLARDA
        Amber Heard ve Johnny Depp, 2009 yılında başrolleri paylaştıkları Tutku Günlükleri filminin çekimleri sırasında tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. O günlerde 46 yaşında olan Depp, kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Vanessa Paradis ile uzun yıllar süren ilişkisine devam ediyordu. Amber Heard ise daha 23 yaşındaydı ve onun da hayatında bir başkası vardı.



        Heard ve Depp'in ilişkisi ortaya çıktığında dünya bu iki ilginç kişiliğin bir araya geldiklerinde nasıl fırtınalar estireceğinden habersizdi. Çift, 2015'te evlendi, bu evlilik 2017'de olaylı bir şekilde bitti. Her şey de bu evliliğin bitimiyle başladı zaten. Birbirlerini karşılıklı olarak akılalmaz şeylerle suçlayan ikilinin neredeyse tüm özel hayatları ortaya döküldü, Amber ve Johnny bir sürü avukat tutarak ellerinde ne varsa hepsini mahkemeye taşıdı. Bu süreç televizyonlarda canlı yayınlanarak tüm dünya tarafından izlendi.



            JONNY DEPP KİMDİR?
            Johnny Depp, 9 Haziran 1963'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde yer alan ve Daviess ilçesinde yer alan Owensboro'da doğdu.

            Annesinin 12 yaşında hediye ettiği gitarla garage rock türü müzikler çalmaya başladı. 15 yaşında bir rock müzisyeni olmak umuduyla okulu bıraktı. Aynı sene anne ve babası boşanmış, bu durum kendisine zarar vermeye başlamıştı. The Kids adlı müzik grubuyla çalmaya başladı. Grubun basçı ve vokalistinin kız kardeşi Lori Anne Allison ile 24 Aralık 1983'te evlendi. "Six Gun Method" adını almış grup Depp'in evliliği ile ilgili sorunları nedeniyle stüdyoya giremeden dağıldı. Los Angeles'ta eşinin yardımıyla Nicolas Cage ile tanıştı ve ilk filmi Elm Sokağı Kâbusu'nda 1984 yılında oynama şansı buldu.



            JOHNNY DEPP'İN KARİYERİ
            Johnny Depp, On kere Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi, Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Depp, "Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri" olarak kabul edilmektedir.

            1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu. 1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde iş birliği yaptı.

            Depp, Ed Wood, Donnie Brasco, Vegas'ta Korku ve Nefret, Düşler Ülkesi, Halk Düşmanları ve Kara Düzen filmlerinde gerçekleştirdiği başarılı performanslarıyla geniş çapta tanındı. Depp'in yer aldığı filmler Birleşik Devletler gişelerinde 3,1 milyar doların üzerinde ve dünya çapında 7,6 milyar doların üstünde hasılat elde etti. En başarılı filmleri 3 milyar dolardan fazla hasılat yapan Karayip Korsanları filmleri, 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan Alis Harikalar Diyarında, 474 milyon dolar hasılat yapan Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve 278 milyon dolar hasılat elde eden Turist'tir.

            Depp, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne üç kez aday olmak üzere birçok oyunculuk ödülüne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü'nü, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki performansı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu SAG Ödülü'nü kazandı. 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı. 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.

            2020 yılında Depp, yeni film için bazı sahneler çekilmiş olmasına rağmen AT&T firmasının talimatıyla ve Warner Bros.un isteği üzerine Fantastik Canavarlar serisinde canlandırdığı Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı.



            JOHNNY DEPP'İN ÖZEL YAŞAMI
            Johnny Depp, 1983'te Lori Anne Allison'la evlendi. Çift, 1985'te boşandı. Depp'in, 14 Haziran 1998 tarihinde Vanessa Paradis'le ilişkisi başlamıştır. 2012 yılında ayrıldıklarını açıklayan çiftin Lily-Rose Depp ve John Christopher Depp III adında iki çocuğu oldu. Depp, ikinci evliliğini 2015'te oyuncu Amber Heard'le yaptı. Çift, 2017'de boşandı.

            JOHNNY DEPP'İN FİLMOGRAFİSİ

            1984 Elm Sokağında Kâbus

            1985 Private Resort

            1986 Slow Burn

            1986 Müfreze

            1990 Cry-Baby

            1990 Makas Eller

            1991 Freddy's Dead: The Final Nightmare

            1993 Benny & Joon

            1993 Gilbert'in Hayalleri

            1993 Arizona Rüyası

            1994 Ed Wood

            1995 Don Juan DeMarco

            1995 Ölü Adam

            1995 Nick of Time

            1996 Cannes Man

            1997 Köstebek

            1997 The Brave

            1998 Vegas'ta Korku ve Nefret

            1998 L.A. Without a Map

            1999 Dokuzuncu Kapı

            1999 Hayalet Süvari

            1999 Astronotun Karısı

            2000 Çikolata

            2000 Before Night Falls

            2000 The Man Who Cried

            2001 Beyaz Şeytan

            2001 From Hell

            2003 Bir Zamanlar Meksika'da

            2003 Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti

            2004 Happily Ever After

            2004 Gizli Pencere

            2004 Düşler Ülkesi

            2004 The Libertine

            2005 Charlie'nin Çikolata Fabrikası

            2005 Ölü Gelin

            2006 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

            2007 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

            2007 Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi

            2009 Halk Düşmanları

            2009 Dr. Parnassus

            2010 Alis Harikalar Diyarında

            2010 Turist

            2011 Rango

            2011 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde

            2011 Tutku Günlükleri



            2011 Jack ve Jill

            2012 Liseli Polisler

            2012 Karanlık Gölgeler

            2013 Maskeli Süvari

            2013 Lucky Them

            2014 Sihirli Orman Kurt

            2014 Tusk

            2014 Evrim

            2015 Üç Kağıtçı

            2015 Kara Düzen

            2016 Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden Çılgın Şapkacı

            2016 Fantastik Canavarlar Nelerdir: Nerede Bulunurlar?

            2016 Yoga Hosers

            2016 Donald Trump's The Art of the Deal: The Movie

            2017 Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı

            2017 Doğu Ekspresinde Cinayet

            2018 City Of Lies

            2018 Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları

            2018 London Fields

            2018 The Professor

            2018 Sherlock Gnomes

            2019 Waiting For The Barbarians

            2020 Minamata

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            Tekrar liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz
            Haberler Magazin Ünlü oyuncu Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! Şoke eden intihar iddiası
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