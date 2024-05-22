Başkan Erdoğan 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu

Yurt içindeki Türkiye Diyanet Vakfı görkemli bir çınar gibi büyüyor. Yurt içindeki 1.003 şubesi ve dünyanın 149 ülkesindeki eğitim, kültür, sosyal hizmetler ve yardım faaliyetleri ile medarı iftiharımız olan Türkiye Diyanet Vakfımızla gurur duyuyoruz. Biz sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, yetimlerin yardımına koşmak, kimsesizlerim kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir. Biz komşusu aç yatarken tok yatanlardan olamayız. Ne mutlu kaplerinde hiçbir ayrım yapmadan mazlumlara yer açabilenlere. Ne mutlu karşılığını sadece Allah'tan bekleyenlere diyorum.





İNSANİ DRAMLARA KAYITSIZ KALMADIK

Biz sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, yetimlerin yardımına koşmak, kimsesizlerim kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir. Biz komşusu aç yatarken tok yatanlardan, her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden olamayız. Ne mutlu kaplerinde hiçbir ayrım yapmadan mazlumlara yer açabilenlere. Ne mutlu karşılığını sadece Allah'tan bekleyenlere diyorum.

76 senedir evlerine, yurtlarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz.

Etrafımızı kuşatan onca acıya rağmen, dünya hala ayaktaysa sebebi iyi insanların, güzel insanların, iyiliksever insanların varlığıdır. Depremde başkaları için gerektiğinde canını tehlikeye atan, hakkı ve adaleti savunmak için her türlü riski göze alan koca yürekli insanların eksikliğini Rabbim bizlere hissettirmesin.