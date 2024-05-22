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Başkan Erdoğan 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'de önemli açıklamalarda bulundu. Katil İsrail'e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. Gazze'yi bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Kuvözdeki bebekleri öldürecek, hastaneleri, ibadethaneleri bombalayacak, yardım malzemesi götüren kamyonlara saldıracak, gıda sırası bekleyen masum sivillerin tepesine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler. Tüm bunları da yıllardır bize insan hak ve hürriyetleri dersi verenlerin silahları, bombaları, uçakları ve koşulsuz diplomatik desteğiyle yaptılar. Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse bizim gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 19:47 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 20:37
Başkan Erdoğan 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'de önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!


Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yurt içindeki Türkiye Diyanet Vakfı görkemli bir çınar gibi büyüyor. Yurt içindeki 1.003 şubesi ve dünyanın 149 ülkesindeki eğitim, kültür, sosyal hizmetler ve yardım faaliyetleri ile medarı iftiharımız olan Türkiye Diyanet Vakfımızla gurur duyuyoruz. Biz sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, yetimlerin yardımına koşmak, kimsesizlerim kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir. Biz komşusu aç yatarken tok yatanlardan olamayız. Ne mutlu kaplerinde hiçbir ayrım yapmadan mazlumlara yer açabilenlere. Ne mutlu karşılığını sadece Allah'tan bekleyenlere diyorum.

76 senedir evlerine, yurtlarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz.



İNSANİ DRAMLARA KAYITSIZ KALMADIK

Biz sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, yetimlerin yardımına koşmak, kimsesizlerim kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir. Biz komşusu aç yatarken tok yatanlardan, her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden olamayız. Ne mutlu kaplerinde hiçbir ayrım yapmadan mazlumlara yer açabilenlere. Ne mutlu karşılığını sadece Allah'tan bekleyenlere diyorum.

76 senedir evlerine, yurtlarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz.

Etrafımızı kuşatan onca acıya rağmen, dünya hala ayaktaysa sebebi iyi insanların, güzel insanların, iyiliksever insanların varlığıdır. Depremde başkaları için gerektiğinde canını tehlikeye atan, hakkı ve adaleti savunmak için her türlü riski göze alan koca yürekli insanların eksikliğini Rabbim bizlere hissettirmesin.



"SOYKIRIMCILAR HESAP VERMELİ"

İsrail yönetiminin daha fazla kan dökülmeden, daha fazla çocuk, kadın ölmeden insanlığa dair umutlar kaybolmadan bir an önce durdurulması gerekiyor. Katliamın durdurulması ilk adımdır, soykırımcıların adalete hesap vermesi sağlanmalıdır. 76 senedir evlerine, yurtlarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz. İsrail Nekbe'den beri 76 yıldır kan döküyor, can alıyor. Filistin halkının topraklarını alenen gasp ediyor. Uluslararası hukuku tanımadığını her defasında açıkça gösteriyor.



"GAZZE'Yİ ÇOCUK MEZARLIĞINA ÇEVİRDİLER"

7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. Gazze'yi bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Kuvözdeki bebekleri öldürecek, hastaneleri, ibadethaneleri bombalayacak, yardım malzemesi götüren kamyonlara saldıracak, gıda sırası bekleyen masum sivillerin tepesine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler. Tüm bunları da yıllardır bize insan hak ve hürriyetleri dersi verenlerin silahları, bombaları, uçakları ve koşulsuz diplomatik desteğiyle yaptılar. Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse bizim gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar onlara lojistik destek sağlayanların da vebali vardır. Sanmayın ki zalimlerin yaptıkları yanlarına kar kalacak. Asla! Bu kan onların alnına yapışmıştır. Hamas önceki hafta ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı ancak İsrail uzlaşmaz tutumunu sürdürdü. Refah'a saldırarak gerçek niyetini ortaya koydu. Batılı güçler, tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez. İsrail yönetiminin daha fazla kan dökülmeden bir anca önce durdurulması gerekiyor. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir.



Gazze ve Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı sürdürüyoruz. Güney Afrikalı dostlarımızın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair elimizdeki tüm belgeleri muhattaplarımıza iletiyoruz.

229 gündür uyguladığı soykırıma rağmen İsrail yönetimi, Gazze halkının çelikten iradesini kıramadı, mücadele azmini yok edemedi. Yabancı liderlerle yaptığımız görüşmelerin vazgeçilmez gündem maddesi, Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de katiamların durmasıdır. Bugün Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyduk.

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