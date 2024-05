Başkan Erdoğan 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu

Etrafımızı kuşatan onca acıya rağmen, dünya hala ayaktaysa sebebi iyi insanların, güzel insanların, iyiliksever insanların varlığıdır. Depremde başkaları için gerektiğinde canını tehlikeye atan, hakkı ve adaleti savunmak için her türlü riski göze alan koca yürekli insanların eksikliğini Rabbim bizlere hissettirmesin.

Biz sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, yetimlerin yardımına koşmak, kimsesizlerim kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir. Biz komşusu aç yatarken tok yatanlardan, her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden olamayız. Ne mutlu kaplerinde hiçbir ayrım yapmadan mazlumlara yer açabilenlere. Ne mutlu karşılığını sadece Allah'tan bekleyenlere diyorum.





"SOYKIRIMCILAR HESAP VERMELİ"

İsrail yönetiminin daha fazla kan dökülmeden, daha fazla çocuk, kadın ölmeden insanlığa dair umutlar kaybolmadan bir an önce durdurulması gerekiyor. Katliamın durdurulması ilk adımdır, soykırımcıların adalete hesap vermesi sağlanmalıdır. 76 senedir evlerine, yurtlarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz. İsrail Nekbe'den beri 76 yıldır kan döküyor, can alıyor. Filistin halkının topraklarını alenen gasp ediyor. Uluslararası hukuku tanımadığını her defasında açıkça gösteriyor.