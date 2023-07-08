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    • Magazin
    • 08.07.2023 16:25
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    • 08.07.2023 16:59
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    Özkan Uğur hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı: "Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"

    Bir süredir kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü sanatçının vefat haberi sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Usta sanatçı kanser tedavisi görüyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal meyda hesabından bir taziye mesajı yayınladı.

    takvim.com.tr
    Özkan Uğur hayatını kaybetti!

    Özkan Uğur'dan acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini bildirdi. Ünlü sanatçı Özkan Uğur'un vefat haberi sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçı 69 yaşında yaşamını yitirdi.

    ÖZKAN UĞUR HAYATINI KAYBETTİ | VİDEO İZLE

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal meyda hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        69 yaşındaki Uğur, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu.

        ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

        Özkan Uğur 17 Ekim 1953'te ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Hurşit Uğur'dur. İlkokulu Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını çaldılar. Müzik hayatına 1970 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı.

        Müzik hayatına Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971 senesinde Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak basgitar çalmaya başladı. 1972'de kurulan Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda bulunan Uğur bir süre sonra aynı yıl kurulan ve Erkin Koray'ın grubu olan ter'de çalmaya başladı. Ter'den sonra, askerden dönen Barış Manço'nun yeniden kurduğu Kurtalan Ekspres'e katılıp 1973–1975 yılları arasında dönem dönem onlarla çalıştı.

            Filmleri ve Dizileri

            1988 - Arkadaşım Şeytan (sinema)
            1996 - Eşkıya (sinema)
            2000 - Komser Şekspir(sinema)
            2004 - G.O.R.A. (sinema)
            2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika(sinema)
            2008 - A.R.O.G (sinema)
            2010 - Yahşi Batı (sinema)
            1999 - İkinci Bahar (TV dizisi)
            2001 - Yeter Anne (TV dizisi)
            2004 - İstanbul Şahidimdir (TV dizisi)
            2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV dizisi)
            2009 - Sıkı Dostlar (TV dizisi)
            2010 - Türk Malı (TV dizisi)
            2011 - 2012 - Bir Ömür Yetmez (TV dizisi)
            2012 - 2013 - Şubat (TV dizisi)
            2014 - Galip Derviş, Behruz Aliyüf (Konuk Oyuncu) (TV dizisi)
            2014 - Pek Yakında

            Diskografisi

            Barış Manço & Kurtalan Ekspres
            1972 - Ölüm Allah'ın Emri / Gamzedeyim Deva Bulmam
            1973 - Gönül Dağı / Hey Koca Topçu
            1973 - Nazar Eyle / Gülme Ha Gülme
            Erkin Koray & Ter
            1972 - Hor Görme Garibi / Züleyha
            Mazhar - Fuat
            1974 - Türküz Türkü Çağırırız (LP)
            Edip Akbayram & Dostlar
            1974 - Garip / Kaşların Karasına
            Ersen & Dadaşlar
            1975 - Dostlar Merhaba / Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin
            1975 - Gafil Gezme Şaşkın / Güzele Bak Güzele
            1976 - Ekmek Parası / Zalim
            Selda & Dadaşlar
            1976 - Türkülerimiz (LP)
            Seyhan Karabay & Kardaşlar
            1976 - Kan Davası / Dam Üstünde Çul Serer
            İpucu Beşlisi
            1976 - Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk
            Grup Karma
            1978 - İmkansız / Mutlu Mu Gülenler

            MFÖ

            1984 - Ele Güne Karşı Yapayalnız
            1985 - Peki Peki Anladık
            1986 - Vak The Rock
            1987 - No Problem
            1990 - Geldiler
            1992 - Agannaga Rüşvet
            1992 - Dönmem Yolumdan
            1995 - M.V.A.B.
            2006 - AGU
            2011 - Ve MFÖ

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            Haberler Magazin Özkan Uğur hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı: "Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"
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