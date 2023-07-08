Özkan Uğur hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı: "Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal meyda hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.