Özkan Uğur hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı: "Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"

Özkan Uğur'dan acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini bildirdi. Ünlü sanatçı Özkan Uğur'un vefat haberi sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçı 69 yaşında yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal meyda hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.