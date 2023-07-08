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    • Magazin
    • 09.07.2023 11:52
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    • 09.07.2023 11:53
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    Tam başrol gidecek derken... Teşkilat dizisinde seyirciyi afallatacak ayrılık kararı!

    Yeni sezonu merakla beklenen "Teşkilat" dizisi TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam edecek. Ancak oyuncularla dördüncü sezon anlaşmaları henüz yapılmadığı için hangi karakterlerin öleceği veya kalacağı bilinmiyor. Bu süreçte dizinin önemli karakterlerinden Halit Başkan'ı canlandıran Turgut Tunçalp Instagram hesabından bir veda mesajı paylaşarak ayrılığını duyurdu.

    Teşkilat dizisinde flaş ayrılık!

    TRT 1'in merakla takip edilen dizisi Teşkilat'ın dördüncü sezonunda Halit Başkan karakterini canlandıran Turgut Tunçalp'in gizemli ayrılığının nedeni ortaya çıktı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Teşkilat dizisinden ayrıldığını duyurdu. Turgut Tunçalp'in farklı rollerde yer almak ve yeni projelerde çalışmak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Şimdi izleyiciler bu ayrılığın ardından merakla dizinin yeni sezonunu beklemeye başladı.

    Ünlü oyuncu sosyal medyada paylaştığı gönderide "Sevgili Teşkilat ailesi, başta yapımcımız Timur Savcı ve Burak Sağyaşar olmak üzere yayıncı kuruluşumuz TRT 1'e, tüm çalışma arkadaşlarıma ve ekibe, bu muhteşem deneyim ve bana kattıkları için teşekkür ederim.

    Tims&B ailesiyle yollarımızın kesilip tekrar kesişmesini dilerim. Yeni projelerde başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

        Turgut Tunçalp'in farklı rollerde yer almak ve yeni projelerde çalışmak istediği öğrenildi. Ayvalık'ta tatil yapan başarılı oyuncu dönüşünde kendisine gelen yeni iş tekliflerini değerlendirecek.

        İNTİKAM ATEŞİ

        Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis'in David Hartley'in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır.

        Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır. Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir.

            Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar. Her son, yeni bir başlangıcı karşılar. Teşkilat'ın sezon finali, gelecek sezonda daha da büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını araladı.
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            Haberler Magazin Tam başrol gidecek derken... Teşkilat dizisinde seyirciyi afallatacak ayrılık kararı!
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