Yalı Çapkını'na felaketi getirecek başrol değişikliği yaşandı! Sürpriz sonla biletini kestiler

Kısa zaman önce sezon finali yapan Yalı Çapkını dizisi büyük bir sürprize ev sahipliği yaparak izleyicileri şaşırttı. Fuat'ın beklenmedik ölüm haberiyle Korhan Ailesi büyük bir üzüntü yaşarken diziye duygusal bir atmosfer hakim oldu. Özellikle Ferit karakteri Fuat'ın kaybıyla derinden etkilenerek zorlu bir süreç yaşadı. Ancak bu süreçte gelen beklenmedik bir karar dizinin yeni bir döneme gireceğini gösterdi. Öte yandan bir kişinin diziden ayrılacağı iddiasının ardından izleyiciler şimdi yeni sezonu bekliyor.