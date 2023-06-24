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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: Rusya'daki gelişmeler masada

    Son dakika haberi... Türkiye ve ABD arasında 'Rusya' konu başlıklı kritik bir görüşme kayıtlara geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede Rusya'daki Wagner ayaklanması masaya yatırıldı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! Rusya...

    Rusya'da tehlikeli bir gerilim patlak verdi... Paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Putin'i ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak ayaklanma başlattı.


    Gelişme üzerine Kremlin harekete geçti. Prigojin'e 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava açıldı. Wagner üyelerine 'Haince emirlere uymayın, Prigojin'i gözaltına alın" uyarısı yapıldı.

    "KARŞILAŞTIĞIMIZ İHANETTİR, EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRACAĞIZ"
    Rusya Devlet Başkanı Putin de yapılanın ihanet olduğunu belirterek, "Karşılaştığımız ihanettir. Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

    RUSYA 'PLANLI DARBE' DEDİ
    Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yaşananları 'planlı darbe' olarak yorumlayıp "Olayların gelişimi, isyanı organize edenlerin eylemlerinin aşamalı bir darbe planına tamamen uyduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.



    TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA KRİTİK TEMAS
    Tüm bu yaşananlarında gölgesinde Türkiye ve ABD arasında 'Rusya' konu başlıklı kritik bir görüşme kayıtlara geçti.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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