Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: Rusya'daki gelişmeler masada

"KARŞILAŞTIĞIMIZ İHANETTİR, EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRACAĞIZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin de yapılanın ihanet olduğunu belirterek, "Karşılaştığımız ihanettir. Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.



RUSYA 'PLANLI DARBE' DEDİ

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yaşananları 'planlı darbe' olarak yorumlayıp "Olayların gelişimi, isyanı organize edenlerin eylemlerinin aşamalı bir darbe planına tamamen uyduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.