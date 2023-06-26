MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un entübe edildiği iddia edildi. Bu noktada internet arama motorlarında 'Özkan Uğur hasta mı, ne oldu, hastalığı ne? Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Entübe ne demek? Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında?' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte son gelişmeler...
ENTÜBE ETMEK NE DEMEK?
Entübe, hastanın durumuna verilen isimdir. Entübe edilen hasta artık "entübe" olarak ifade edilir. Yani ağızdan ilerletilerek soluk borusuna endotrakeal tüp adı verilen bir tüp yerleştirilmiştir. Entübasyon işlemi, hastanın anestezi, sedasyon ya da şiddetli hastalık sırasında rahat nefes almasına yardımcı olmak için yapılmaktadır.
ÖZKAN UĞUR HASTA MI, HASTALIĞI NE?
MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" demişti.