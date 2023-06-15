Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’tan korkutan haber! Motor arızası yapan cayrokopter tarlaya zorunlu iniş yapınca...

Jandarma ve ile vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.