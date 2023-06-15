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    • Magazin
    • 15.06.2023 20:54
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    • 15.06.2023 20:54
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    Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’tan korkutan haber! Motor arızası yapan cayrokopter tarlaya zorunlu iniş yapınca...

    Muğla'da turistik gezi için havalanan cayrokopter, motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Sert iniş yapan ve ağaçlara da çarpan cayrokopterdeki pilot Sinan Yılmaz (47) ile yolcusu yaralandı. Kazada yaralanan yolcunun, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup (34) olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DHA
    Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’tan korkutan haber!

    Kaza, saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi Hayıtlı mevkisinde meydana geldi. Ula'nın Akyaka Mahallesinden pilot Sinan Yılmaz yönetiminde turistik gezi amacıyla, yolcusu Melis Sandal ile havalanan cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atmaya başladı.

    Bir süre sonra cayrokopterde motor arızası meydana geldi. Tarlaya kontrollü iniş yapmak isteyen pilot Sinan Yılmaz yönetimindeki cayrokopter, sert iniş sonrası zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

    Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ve ile vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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        Haberler Magazin Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’tan korkutan haber! Motor arızası yapan cayrokopter tarlaya zorunlu iniş yapınca...
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