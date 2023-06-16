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Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da içinde olduğu cayrokopter düştü: Kazada 2 yaralı

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da içinde olduğu cayrokopter düştü: Kazada 2 yaralı
16.06.2023 00:01

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Muğla’da türbülansa giren bir cayrokopter, iniş yapmak istediği esnada düştü. Kazada pilot Sinan Yılmaz (47) ile Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal (34) yaralandı.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi Hayıtlı mevkisinde meydana geldi. Ula'nın Akyaka Mahallesinden pilot Sinan Yılmaz yönetiminde turistik gezi amacıyla, yolcusu Melis Sandal ile havalanan cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atmaya başladı. Bir süre sonra cayrokopterde motor arızası meydana geldi. Tarlaya kontrollü iniş yapmak isteyen pilot Sinan Yılmaz yönetimindeki cayrokopter, sert iniş sonrası zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da içinde olduğu cayrokopter düştü: Kazada 2 yaralı - Resim : 1

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve ile vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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