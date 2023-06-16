Alparslan Büyük Selçuklu'da final öncesi sürpriz geri dönüş! Ayrılan karakteri senaryoya eklediler

SÜRPRİZ TRANSFER!

Ünlü oyuncu Hande Subaşı başarılı kariyerine tarihi dizilerle devam ediyor. Son olarak "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Aykız karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Subaşı yine tarihi bir konuyu ele alan bir yapımın kadrosuna dahil oldu.