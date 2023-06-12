Nurseli İdiz'den muhalefetin yalanlarına sert tepki: "Ayrıştırmayı 'Bu iktidar toplumu ayrıştırıyor' diye şikayet eden laik kesim başlattı"

Usta oyuncu Nurseli İdiz, çok özel açıklamalarda bulundu. Başarılı sanatçı, "Her dakika çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi. Sadece sosyal medyada değil, sokakta da öyle... Artık donla, sütyenle dolaşıyorlar. Türkiye muhafazakarlaşıyor deniyor ama yok öyle bir şey" dedi.
Tiyatrodan televizyona geçiş yapan isimlerden biri oldunuz ve çok büyük bir popülarite yakaladınız. Şimdi kariyerinize baktığınızda eleştirdiğiniz yönleriniz var mı?
Tiyatroda belli bir popülarite yakalamıştım ama televizyonda bu kadar popüler olacağımı düşünmemiştim. Özel televizyonlarda ilk ünlü olanlardan biriydim. Çok toydum, yol gösterecek kimse de yoktu. Şımarıklarım da oldu. Ama hiçbir zaman korumalarla falan gezmedim, halkın içindeydim hep. Aşırı para kazandım ama ne yazık ki o zamanki eşim ve ben parayı doğru yönetemedik. Kariyerim ve para yönetimi konusunda amatör kaldım. Doğru yönetemedim o süreci. Şimdiki nesil bu açıdan çok şanslı, kariyer planlamalarını profesyonelce yapıyorlar. Uzun yıllar menajerim yoktu. Kariyerimde hak ettiğim yerde değilim. Birçok dizide yer aldım bugüne kadar ancak basında farklı açıdan yansıtılıyorum. Benim de hatalarım oldu elbette. Ama haksızlık da yapıldı bana...
Neden kendinize haksızlık yapıldığını düşünüyorsunuz?
Yeterince anlatamadım kendimi aslında. Geçirdiğim psikolojik, maddi ve manevi problemleri insanlar görmezden geliyorlar. Sizi hep mükemmel formda görmek istiyorlar. Bu da olmayınca haksızca yorumlar yapılıyor. Yaşadığım zorlu süreçlerde sahip çıkanım olmadı sektörden. Yaşadığım psikolojik rahatsızlık bir dönemdi. Ve geçti. Bunun bir hastalık olduğunu ve tedaviyle iyileştiğimi anlatmak için çok çaba sarf ettim ama kendimi anlattıkça insanlar daha da uzaklaştı benden. Bu süreçte vefasızlıklar yaşadım açıkçası.
'MÜSLÜMAN ÜLKEDE BAŞÖRTÜ TARTIŞMASI BANA ÇOK SAÇMA GELİYOR'
Kendinizi yalnız hissettiğiniz dönemler oldu mu?
Hülya Avşar'ın 'Sanatçıdan dost olmaz' sözüne katılmamak elde değil. Mesela popüler bir dizide rol alsam hemen telefonlarım çalmaya başlar. Bu süreçte bana karşı vefasızlıklar, haksızlar gördüm. Ben de hatalar yaptım ama hakkımda çıkan haber yüzünden bir şehir efsanesi haline geldim. Yapım şirketlerinin bir kısmı hâlâ bu olumsuz algının etkisinde. Bunun artık kırılması gerekiyor. Türkiye'de psikolojik rahatsızlıklar hastalık olarak görülmüyor. Klinikte yattığım dönemde insanlar inanmıyordu bana. Can Gürzap da klinikte yatmama rağmen bana inanmadı. Oyuna çıkmadığım için dava açtı, kazandı da ama alacağı parayı icraya koymadı. Can Hoca benim büyüğümdür, ona saygım çok.
AYRIŞTIRMAYI LAİK KESİM BAŞLATTI
Türkiye'de ayrışma var diye bir tartışma var. Siz bu konuyu nasıl bakıyorsunuz?
Türkiye'de ayrıştırma aslında başörtüsü tartışmasıyla başladı. Ben sol görüşlü bir kadınım, CHP Gençlik Kolları'nda da yer almıştım. Hayatım boyunca doğru gelmeyen şeyi açıkça söylerim. Şimdi bu iktidar kaç yıldır işbaşında, toplumu ayrıştırıyor diye şikayet eden laik kesim başlattı ayrıştırmayı. Başörtüsü yasaklarına ilk günden beri karşıydım.