Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilere uygulanan zulme benzer bir skandal yaşandı.
BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERDEN SKANDAL TALEP
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Serkan Sarıtaş yapılacak online sınavlarda başörtülü öğrencilerden başlarını kısmen açmaları istendi.
Sarıtaş sınav öncesi öğrencilere gönderdiği yönergede, "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir" uyarısında bulundu.
28 ŞUBAT ÖNERİLERİ!
Yönerge gereği, öğrencilere "herhangi bir dini sembolün başta olamayacağı" söylenirken, kopya önlemi diye örtünme şekli de dayatıldı. Öğrencilere, 28 Şubat döneminde sunulan "çene altı" veya "tavşan kulak" denilen örtünme biçimi çözüm yolu olarak sunuldu.
Fotoğrafta: Serkan Sarıtaş
TEPKİ YAĞDI
Skandala sosyal medyada tepki yağarken ODTÜBİRDER de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi
Paylaşımda, "ODTÜ'de 2023 yılında, başörtüsü sorunu kalmadı dediğimiz bir dönemde, online sınavda başörtüsü yasağı! Herhangi bir dinsel sembolün başta olamayacağını dikte ederek, aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZÜR METNİ YAYINLADI
Skandalın yaşandığı Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü tarafından da 'gerekli düzenlemeler yapılacaktır' denilerek özür metni yayınlandı. Açıklamada, "Bir dersimiz kapsamında o dersi alan öğrencilerden bilgi ve talep toplamak, sonrasında da taleplere ve ihtiyaçlara göre uygulamaları belirlemek için gerçekleştirilmiş olan ankette, online sınav kuralları olarak dünyaca kabul gören uluslararası standartlara atıf verilerek yapılan açıklama maalesef yanlış anlaşılmalara yol açmıştır. Bu yanlış anlaşılmaya neden olunduğu için tüm öğrencilerimizden ve kamuoyundan özür dileriz. Amaç kimseyi hiçbir konuda mağdur etmeden mümkün olduğunca adil bir ortamda sınav süreçlerini tamamlamak olmuştur. Online sınavlar için üniversitemizdeki kurallar çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
ODTÜ'DEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) skandal sonrası açıklama geldi. Yapılan açıklamada üniversitede hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulamanın yer almadığı, gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Yazılı açıklamada, üniversitenin 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde yapılacak çevrim içi sınavlarla ilgili bazı öğretim elemanlarınca paylaşılan yönergeler hakkında yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.