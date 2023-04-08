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    • 08.04.2023 15:17
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    ODTÜ'de 28 Şubat'ı hatırlatan skandal! Yine başörtüsü düşmanlığı... Soruşturma başlatıldı

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 28 Şubat döneminde yaşanan zulümleri hatılatan bir skandal yaşandı. ODTÜ'de Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü hocası Doç. Dr. Serkan Sarıtaş, online sınav öncesi öğrencilere gönderdiği yönergede, "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir" uyarısında bulundu. Doç. Dr. Serkan Sarıtaş'ın skandal uygulaması tepki çekerken Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından soruşturma başlatıldı.

    ODTÜ’de 28 Şubat’ı hatırlatan skandal! Yine başörtüsü düşmanlığı... Soruşturma başlatıldı

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilere uygulanan zulme benzer bir skandal yaşandı.

    BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERDEN SKANDAL TALEP
    Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Serkan Sarıtaş yapılacak online sınavlarda başörtülü öğrencilerden başlarını kısmen açmaları istendi.

    Sarıtaş sınav öncesi öğrencilere gönderdiği yönergede, "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

    28 ŞUBAT ÖNERİLERİ!
    Yönerge gereği, öğrencilere "herhangi bir dini sembolün başta olamayacağı" söylenirken, kopya önlemi diye örtünme şekli de dayatıldı. Öğrencilere, 28 Şubat döneminde sunulan "çene altı" veya "tavşan kulak" denilen örtünme biçimi çözüm yolu olarak sunuldu.


    Fotoğrafta: Serkan Sarıtaş

    TEPKİ YAĞDI
    Skandala sosyal medyada tepki yağarken ODTÜBİRDER de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi

    Paylaşımda, "ODTÜ'de 2023 yılında, başörtüsü sorunu kalmadı dediğimiz bir dönemde, online sınavda başörtüsü yasağı! Herhangi bir dinsel sembolün başta olamayacağını dikte ederek, aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZÜR METNİ YAYINLADI
    Skandalın yaşandığı Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü tarafından da 'gerekli düzenlemeler yapılacaktır' denilerek özür metni yayınlandı. Açıklamada, "Bir dersimiz kapsamında o dersi alan öğrencilerden bilgi ve talep toplamak, sonrasında da taleplere ve ihtiyaçlara göre uygulamaları belirlemek için gerçekleştirilmiş olan ankette, online sınav kuralları olarak dünyaca kabul gören uluslararası standartlara atıf verilerek yapılan açıklama maalesef yanlış anlaşılmalara yol açmıştır. Bu yanlış anlaşılmaya neden olunduğu için tüm öğrencilerimizden ve kamuoyundan özür dileriz. Amaç kimseyi hiçbir konuda mağdur etmeden mümkün olduğunca adil bir ortamda sınav süreçlerini tamamlamak olmuştur. Online sınavlar için üniversitemizdeki kurallar çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

    ODTÜ'DEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) skandal sonrası açıklama geldi. Yapılan açıklamada üniversitede hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulamanın yer almadığı, gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

    Yazılı açıklamada, üniversitenin 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde yapılacak çevrim içi sınavlarla ilgili bazı öğretim elemanlarınca paylaşılan yönergeler hakkında yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

        Üniversite olarak Kovid-19 salgını döneminde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen talimatlarla başlayan çevrim içi sınav koşullarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılı bahar döneminden bu yana öğrencilerin süreci en rahat ve problemsiz şekilde geçirebilmesi için yoğun çaba sarf edildiği vurgulandı.

        Açıklamada, "Üniversitemizde hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulama yer almamakta ve dolayısıyla üniversitemizde hiçbir çevrim içi sınavda bu tip bir kısıtlama uygulanmamaktadır. Dolayısıyla bahsi geçen dersteki sınav yönergesi üniversite yönetiminin aldığı kararlar esasında yazılmamıştır." ifadesine yer verildi.

        Yaklaşık 3 yıldır dünyaca kabul gören uluslararası standartlarda çevrim içi sınav kurallarına uygun, adil koşullarda sınav süreçlerinin başarıyla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, bugüne kadar buna benzer başka bir olumsuzluk yaşanmamış olmasının, bu durumun ispatı niteliğinde değerlendirilebileceğine işaret edildi.

        Açıklamada ifadelere yer verildi;

        "Ayrıca ODTÜ, 85'ten fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparken temel ilke ve değerleri doğrultusunda hak ve özgürlükleri dikkate alıp korur, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde ön yargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergiler. Bu doğrultuda, kurumumuz bünyesinde görev yapan herhangi bir çalışanımızın, öğrencilerimizin inanç ve değerlerine saygısız davranması gibi bir durum kabul edilemez. Bu çerçevede gerekli soruşturmanın başlatıldığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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