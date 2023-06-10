Gözyaşları şarıl şarıl aktı: Teşkilat dizisine iki kilit isim birden veda etti

TRT 1'in heyecanla takip edilen dizisi Teşkilat, pazar akşamları seyircileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Şu ana kadar üç sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen dizinin yeni sezonda da devam edeceği konuşuluyor. Öte yandan sezon finali öncesinde diziye iki ismin veda etmesi izleyicileri kahretti. Yeni bölümlerde izleyicileri sürprizlerin ve heyecan dolu anların beklediği ifade ediliyor.