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    • Magazin
    • 29.04.2023 09:01
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    • 29.04.2023 09:01
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    ABD'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi bugün başlıyor

    Son dakika haberi! ABD'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için 9 farklı noktada oy verme işlemi başladı. ABD genelinde 134 bin 246 seçmen bulunuyor.

    takvim.com.tr
    ABD’de oy verme işlemi bugün başlıyor

    ABD'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için 9 farklı noktada oy verme işlemi başladı.

    Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'deki seçmenler sandık başına gidiyor.

    Seçmenler, 29 Nisan-7 Mayıs'ta Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

    New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde Türkevi'nin yanı sıra New Jersey ve Long Island'da ise 29 Nisan-1 Mayıs'ta 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanma işlemi için ilave sandık merkezleri bulunacak.

    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek. ABD genelinde 134 bin 246 seçmen bulunuyor.

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    Haberler Magazin ABD'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi bugün başlıyor
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