Üç Kız Kardeş seyircisinin keyfini kaçıracak iddia! Özgü Kaya gidiyor yerine de...

Üç Kardeş dizisi salı günlerinin sevilen yapımları arasında yer almayı başardı. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizinin sezon finalinde bomba gelişmeler peşi sıra yaşanacak. Kulislerde son konuşulanlara göre, Özgü Kaya'nın diziye veda edeceği ve yerine de kendisine çok benzeyen başka bir ismin yerine geleceği iddialar arasında yer aldı.