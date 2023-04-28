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    • Magazin
    • 28.04.2023 15:13
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    • 28.04.2023 15:14
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    Üç Kız Kardeş seyircisinin keyfini kaçıracak iddia! Özgü Kaya gidiyor yerine de...

    İki sezondur ekranlarda yer alan Üç Kız Kardeş dizisiyle ilgili ortaya atılan son iddia kulisleri salladı. Son zamanlarda Özgü Kaya gidiyor yerine de başka bir isim gelecek iddiası kulislerde sık sık dillendirilir oldu. Salı günleri akşam izleyici karşısına çıkacak olan Üç Kız Kardeş dizisinde yaşanan son gelişmeler büyük bir heyecanla izlenmişti. Öte yandan ortaya atılan başrol gidiyor iddiaları kafaları karıştırdı.

    Üç Kız Kardeş dizisinde bomba ayrılık iddiası!

    Üç Kardeş dizisi salı günlerinin sevilen yapımları arasında yer almayı başardı. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizinin sezon finalinde bomba gelişmeler peşi sıra yaşanacak. Kulislerde son konuşulanlara göre, Özgü Kaya'nın diziye veda edeceği ve yerine de kendisine çok benzeyen başka bir ismin yerine geleceği iddialar arasında yer aldı.

    BOMBA İDDİA!

    Üç Kız Kardeş'in yeni bölümlerinde bomba gelişmeler yaşanması bekleniyor. Türkan ve Somer, yanlış anlaşılmalar sonucunda birbirlerine çok öfkeli olsalar da Derya ve Mustafa nedeniyle tekrardan yan yana gelmek zorunda kalınca herkes şaştı kaldı.

    VEDA MI EDİYOR?

    Kulislerde son konuşulanlara göre, Özgü Kaya'nın diziye veda edeceği ve yerine de kendisine çok benzeyen Yağmur Tanrısevsin'in geleceği iddia ediyor.

        Ancak şunu net bir şekilde belirtelim ki, konu hakkında yapım şirketinden ve ünlü oyuncudan bir açıklama gelmedi.

        YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

        Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili adlı dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerken dizisinde Melis Güzel karakteriyle tanınmıştır.

        Show TV'de ekrana gelen "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrol oynadı. Son olarak atv'de yayınlanan Kalp Yarası dizisinde başrolde yer aldı.
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        Haberler Magazin Üç Kız Kardeş seyircisinin keyfini kaçıracak iddia! Özgü Kaya gidiyor yerine de...
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