Üç Kız Kardeş seyircisinin keyfini kaçıracak iddia! Özgü Kaya gidiyor yerine de...

Üç Kardeş dizisi salı günlerinin sevilen yapımları arasında yer almayı başardı. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizinin sezon finalinde bomba gelişmeler peşi sıra yaşanacak. Kulislerde son konuşulanlara göre, Özgü Kaya'nın diziye veda edeceği ve yerine de kendisine çok benzeyen başka bir ismin yerine geleceği iddialar arasında yer aldı.
BOMBA İDDİA!
Üç Kız Kardeş'in yeni bölümlerinde bomba gelişmeler yaşanması bekleniyor. Türkan ve Somer, yanlış anlaşılmalar sonucunda birbirlerine çok öfkeli olsalar da Derya ve Mustafa nedeniyle tekrardan yan yana gelmek zorunda kalınca herkes şaştı kaldı.
VEDA MI EDİYOR?
Kulislerde son konuşulanlara göre, Özgü Kaya'nın diziye veda edeceği ve yerine de kendisine çok benzeyen Yağmur Tanrısevsin'in geleceği iddia ediyor.