Mehmet Aslantuğ Arzum Onan boşandı mı? Şiddet iddiaları şoke etti! Arzum Onan evi mi terk etti? 27 yıllık evlilik...

1996 yılında nikah masasına oturan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti 27 yıldır mutlu bir evlilik sürüyordu. Orttaya çıkan boşanma iddiaları ise birçok kişi tarafından merak edildi. İşte detaylar...
MEHMET ASLANTUĞ ARZUM ONAN BOŞANIYOR MU?
Çiftin evliliğinide sorunların uzun zaman önce başladığı belirtiliyor. akın çevresine psikolojik şiddet gördüğü söylenen Arzum Onan aralık ayında, Aslantuğ ile Caddebostan'da birlikte yaşadıkları evinden ayrılarak Göktürk'e yerleşmiş. Ve boşanma davası açmış.
MAHKEME TARİHİNİ İLERİ ALDIRTMIŞ
Mahkeme çiftin boşanması için Nisan ayının başına bir tarih vermiş. Ama Aslantuğ, iddia o ki Arzum Onan'a 'baskı' yaparak davayı ileriye aldırtmış.