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    • Magazin
    • 29.04.2023 17:34
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    • 29.04.2023 17:34
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    Mehmet Aslantuğ Arzum Onan boşandı mı? Şiddet iddiaları şoke etti! Arzum Onan evi mi terk etti? 27 yıllık evlilik...

    Mehemt Aslantuğ Arzum Onan boşandı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 27 yıldır birlikte olan çiftin boşanacağı belirtildi. Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı ve evi terk ettiği iddiaları ortalığı karıştırdı. Peki, Arzum Onan boşandı mı? Mehmet Aslantuğ Arzum Onan son durum ne? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mehmet Aslantuğ Arzum Onan boşandı mı?

    1996 yılında nikah masasına oturan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti 27 yıldır mutlu bir evlilik sürüyordu. Orttaya çıkan boşanma iddiaları ise birçok kişi tarafından merak edildi. İşte detaylar...

    MEHMET ASLANTUĞ ARZUM ONAN BOŞANIYOR MU?

    Çiftin evliliğinide sorunların uzun zaman önce başladığı belirtiliyor. akın çevresine psikolojik şiddet gördüğü söylenen Arzum Onan aralık ayında, Aslantuğ ile Caddebostan'da birlikte yaşadıkları evinden ayrılarak Göktürk'e yerleşmiş. Ve boşanma davası açmış.

    MAHKEME TARİHİNİ İLERİ ALDIRTMIŞ

    Mahkeme çiftin boşanması için Nisan ayının başına bir tarih vermiş. Ama Aslantuğ, iddia o ki Arzum Onan'a 'baskı' yaparak davayı ileriye aldırtmış.
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        Haberler Magazin Mehmet Aslantuğ Arzum Onan boşandı mı? Şiddet iddiaları şoke etti! Arzum Onan evi mi terk etti? 27 yıllık evlilik...
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