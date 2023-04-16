Guinnes Dünya Rekorlarına göre 24 Ağustos 2022'de Mack Rutherford ''Dünya'nın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi'' unvanını kazandığında kaç yaşındadır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Guinnes Dünya Rekorlarına göre 24 Ağustos 2022'de Mack Rutherford ''Dünya'nın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi'' unvanını kazandığında kaç yaşındadır?

A) 9

B) 13

C) 17

D) 21

Cevap: