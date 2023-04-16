Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 16.04.2023 22:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2023 22:41
    ABONE OL

    Guinnes Dünya Rekorlarına göre 24 Ağustos 2022'de Mack Rutherford ''Dünya'nın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi'' unvanını kazandığında kaç yaşındadır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," Guinnes Dünya Rekorlarına göre 24 Ağustos 2022'de Mack Rutherford ''Dünya'nın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi'' unvanını kazandığında kaç yaşındadır?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Guinnes Dünya Rekorlarına göre 24 Ağustos 2022’de Mack Rutherford ’’Dünya’nın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi’’ unvanını kazandığında kaç yaşındadır?

    Guinnes Dünya Rekorlarına göre 24 Ağustos 2022'de Mack Rutherford ''Dünya'nın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi'' unvanını kazandığında kaç yaşındadır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Guinnes Dünya Rekorlarına göre 24 Ağustos 2022'de Mack Rutherford ''Dünya'nın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi'' unvanını kazandığında kaç yaşındadır?

    A) 9

    B) 13

    C) 17

    D) 21

    Cevap:

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Muhalefete sert tepki: PKK’sından FETO’suna...
    Haberler Magazin Guinnes Dünya Rekorlarına göre 24 Ağustos 2022'de Mack Rutherford ''Dünya'nın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi'' unvanını kazandığında kaç yaşındadır?
        loading
        SON DAKİKA