Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 16.04.2023 21:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2023 21:56
    ABONE OL

    Nüfusu yaklaşık 170 milyon olan ve şimdiye kadar olimpiyatlarda tek bir madalya bile kazanamamış olan ülke hangisidir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," Nüfusu yaklaşık 170 milyon olan ve şimdiye kadar olimpiyatlarda tek bir madalya bile kazanamamış olan ülke hangisidir?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Nüfusu yaklaşık 170 milyon olan ve şimdiye kadar olimpiyatlarda tek bir madalya bile kazanamamış olan ülke hangisidir?

    Nüfusu yaklaşık 170 milyon olan ve şimdiye kadar olimpiyatlarda tek bir madalya bile kazanamamış olan ülke hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Nüfusu yaklaşık 170 milyon olan ve şimdiye kadar olimpiyatlarda tek bir madalya bile kazanamamış olan ülke hangisidir?

    A) Bangladeş

    B) Nijerya

    C) Filipinler

    D) Etiyopya

    Cevap: A şıkkı Bangladeş

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Muhalefete sert tepki: PKK’sından FETO’suna...
    Haberler Magazin Nüfusu yaklaşık 170 milyon olan ve şimdiye kadar olimpiyatlarda tek bir madalya bile kazanamamış olan ülke hangisidir?
        loading
        SON DAKİKA