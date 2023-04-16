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    • Magazin
    • 16.04.2023 22:31
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    • 16.04.2023 22:39
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    2012'de ABD'de internet sitelerinde kullanılan çalınmış dört haneli yaklaşık 3,4 milyon şifre incelenerek yapılan bir araştırmaya göre en çok kullanılan şifre 1234 iken, en az kullanılan şifre hangisidir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," 2012'de ABD'de internet sitelerinde kullanılan çalınmış dört haneli yaklaşık 3,4 milyon şifre incelenerek yapılan bir araştırmaya göre en çok kullanılan şifre 1234 iken, en az kullanılan şifre hangisidir?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    2012’de ABD’de internet sitelerinde kullanılan çalınmış dört haneli yaklaşık 3,4 milyon şifre incelenerek yapılan bir araştırmaya göre en çok kullanılan şifre 1234 iken, en az kullanılan şifre hangisidir?

    2012'de ABD'de internet sitelerinde kullanılan çalınmış dört haneli yaklaşık 3,4 milyon şifre incelenerek yapılan bir araştırmaya göre en çok kullanılan şifre 1234 iken, en az kullanılan şifre hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: 2012'de ABD'de internet sitelerinde kullanılan çalınmış dört haneli yaklaşık 3,4 milyon şifre incelenerek yapılan bir araştırmaya göre en çok kullanılan şifre 1234 iken, en az kullanılan şifre hangisidir?

    A) 9731

    B) 0439

    C) 2580

    D) 8068

    Cevap: D şıkkı 8068

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    Haberler Magazin 2012'de ABD'de internet sitelerinde kullanılan çalınmış dört haneli yaklaşık 3,4 milyon şifre incelenerek yapılan bir araştırmaya göre en çok kullanılan şifre 1234 iken, en az kullanılan şifre hangisidir?
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