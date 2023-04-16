2012'de ABD'de internet sitelerinde kullanılan çalınmış dört haneli yaklaşık 3,4 milyon şifre incelenerek yapılan bir araştırmaya göre en çok kullanılan şifre 1234 iken, en az kullanılan şifre hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 2012'de ABD'de internet sitelerinde kullanılan çalınmış dört haneli yaklaşık 3,4 milyon şifre incelenerek yapılan bir araştırmaya göre en çok kullanılan şifre 1234 iken, en az kullanılan şifre hangisidir?

A) 9731

B) 0439

C) 2580

D) 8068

Cevap: D şıkkı 8068