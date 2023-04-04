Aşk-ı Memnu'yu tahtından edecek dizi geliyor! 150 yıllık romanın uyarlaması için ilk sinyali verdiler!

Namık Kemal'in klasik eserleri arasında yer alan İntibah'ın diziye uyarlanacağı kulislerde kulaktan kulağa gezen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. İlk edebi roman olarak kabul edilen İntibah'ın diziye uyarlanması bundan önceki yıllarda Aşk-ı Memnu gibi birçok eserin televizyon ekranlarına taşınmasıyla birlikte merak edildi. Bilindiği üzere Aşk-ı Memnu'dan sonra pek çok roman dizi olarak televizyon ekranlarına uyarlanmıştı. Bazısı başarılı olmuş bazısı da reyting savaşına yenik düşmüştü. Bir süredir kulislerde konuşulan iddialara göre, İntibah'ın gelecek sezon ekranlarda olacağı söyleniyor. Öte yandan dizide hangi isimlerin rol alacağı merak ediliyor.