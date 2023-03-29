Yavuz Bingöl Hatay'da depremzedeler ile bir araya geldi: “El birliğiyle yaraları sarıp kurtulacağız”

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, birçok aile çadır ve konteyner kentlerde yaşamaya devam ediyor. Depremlerin ardından kamu kurum ile sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, vatandaşlar ve birçok sanatçı da depremzedelere yardımını sürdürüyor.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile Hatay'da oluşturduğu etkinlik alanlarında depremzede çocuklarla vakit geçiren ve ailelere yardım paketleri dağıtan Bingöl, daha sonra depremden etkilenen bölgede dolaşıyor.
Gittiği illerde depremzedelerle sohbet eden, çocuklara hediye dağıtan Bingöl, depremzedelere destek olmaya devam ediyor.