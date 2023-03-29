Yavuz Bingöl Hatay'da depremzedeler ile bir araya geldi: “El birliğiyle yaraları sarıp kurtulacağız”

"Deprem bölgelerinde onlarca vali, vali yardımcısı, kaymakam, binlerce jandarmamız var. AFAD ile gönüllüler de var. Devlet tüm imkanlarıyla sahada. Bu yaraları bir an önce el birliğiyle saracağız. Biz büyük bir millet ve devletiz. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güzel bir ülke, güzel bir insan topluluğu yok. Yardımlaşma ve dayanışmayı seven bir milletiz. Böyle büyük afet ve felaketlerden el birliğiyle yaraları sarıp kurtulacağız. İnşallah daha güzel günlere beraber çıkacağız. Herkes elinden geleni yapıyor. Biz de depremi yaşayanların bu travmayı atlatabilmeleri için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz."