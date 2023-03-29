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    • Magazin
    • 30.03.2023 09:01
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    • 30.03.2023 09:01
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    Gidişiyle asıl felaketi başlatacaklar! Teşkilat seyircisinin moralini yerle bir edecek ayrılık

    Başrollerinde Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtçu'nun başrollerinde yer aldığı Teşkilat dizisinde aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Dizide son olarak Korkut'un, "Hasan Atmaca öldü, onu siz öldürdünüz. Ama mesele bitmedi, geride bir tanesini bile bırakmayacağım" sözleri bölüme damgasını vurdu. Hal böyle olunca akıllara "Efkar Baba ölüyor mu, Gürkan Uygun diziden ayrılacak mı soruları geldi.

    takvim.com.tr
    Teşkilat seyircisini üzecek ayrılık!

    TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisinde bomba gelişmeler ardı sıra yaşanıyor. Dizinin son bölümünde heyecan giderek artarken Efkar Baba (Hasan Atmaca) karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Efkar Baba karakteriyle milyonlarca izleyicinin beğenisini kazanan Gürkan Uygun'un diziye veda edip etmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak kaldı. Şimdi milyonlarca izleyici yeni bölümde yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    EFKAR BABA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

    Teşkilat dizisinde heyecan giderek artarken Efkar Baba (Hasan Atmaca) karakterinin akıbeti merak ediliyor.

    Efkar Baba karakteriyle çok sevilen Gürkan Uygun'un diziye veda edip etmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak kaldı.

        Henüz ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un diziye veda edip etmeyeceği belli olmadı. Yeni bölümde tüm soruların yanıt bulması bekleniyor.

        GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

        Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca canlandırdığı Memati Baş karakteriyle tanındı.

        Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı. Kurtlar Vadisi serisinde 9 yıl boyunca Memati Baş karakterini canlandırdı.
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            Haberler Magazin Gidişiyle asıl felaketi başlatacaklar! Teşkilat seyircisinin moralini yerle bir edecek ayrılık
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