Gidişiyle asıl felaketi başlatacaklar! Teşkilat seyircisinin moralini yerle bir edecek ayrılık

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisinde bomba gelişmeler ardı sıra yaşanıyor. Dizinin son bölümünde heyecan giderek artarken Efkar Baba (Hasan Atmaca) karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Efkar Baba karakteriyle milyonlarca izleyicinin beğenisini kazanan Gürkan Uygun'un diziye veda edip etmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak kaldı. Şimdi milyonlarca izleyici yeni bölümde yaşanacak gelişmelere odaklandı.