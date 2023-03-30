Alparslan Büyük Selçuklu'da vurgun sayılacak ayrılık kararı! İki ismi de iki arada bir derede gönderdiler!

Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde heyecan tavan yaparken Kutalmış Bey'in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarının sevilen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosuna macerasına tam gaz devam ediyor. Diziye katılan yeni isimler büyük etki bırakırken Barış Bağcı'dan sonra yaşanan ayrılık izleyicileri şoktan şoka sokacak. Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı'nın ardından Kutalmış karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın diziye veda edeceği iddia edildi.
SEVİLEN İSMİN VEDASI ŞOKE ETTİ
Alparslan Büyük Selçuklu'ya yakın bir zamanda sevilen bir isim veda etti. Sultan Tuğrul Bey karakteriyle milyonlarca kişi tarafından takdir edilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda eden isim oldu.
Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı diziye vedası seyirciyi şoke etti.