Alparslan Büyük Selçuklu'da vurgun sayılacak ayrılık kararı! İki ismi de iki arada bir derede gönderdiler!

SEVİLEN İSMİN VEDASI ŞOKE ETTİ

Alparslan Büyük Selçuklu'ya yakın bir zamanda sevilen bir isim veda etti. Sultan Tuğrul Bey karakteriyle milyonlarca kişi tarafından takdir edilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda eden isim oldu.