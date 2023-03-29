Başrol oyuncusunun üstünü çat diye çizdiler! Yalı Çapkını'nda mendil dayanmayacak ayrılık...

Star TV ekranlarında sezon başından itibaren macerasını sürdüren Yalı Çapkını'nda yaşanacak yeni gelişmeler izleyicilerin nefesini kesti. Ferit ve annesinin konuşmalarını duyan Seyran olanlara artık daha fazla dayanamayarak ayrılmak istediğini net bir şekilde dile getirdi. Öte yandan ortaya atılan veda iddialarını duyan izleyicileri şaştı kaldı. Kulislerde kulaktan kulağa gezen iddialara göre, Pelin karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman diziye veda edecek.
SEYRAN'DAN AYRILIK KARARI
Seyran, Ferit ve annesinin konuşmalarını duyduktan sonra olanlara artık daha fazla dayanamayarak ayrılmak istediğini söyledi.
VEDA İDDİASI KULİSLERİ SALLADI
Kulislerde dolaşan iddialara göre, Pelin karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman diziye veda edecek.