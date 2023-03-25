RAMAZAN İMSAKİYE
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Afra Saraçoğlu'nun "Sahur ve iftar" paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yalı Çapkını'nın Seyran'ının ifşa olan görüntüsü sonrası...

Şimdilerde Yalı Çapkını adlı dizide Seyran karakterine hayat veren ve kariyerinin zirvesine çıkan Afra Saraçoğlu'nun yıllar öncesine ait bir karesi sosyal medyayı salladı. Elden ele yayılan bu görüntü tabi ki kısa sürede gündem oldu. Bu kareyi diline dolayanlardan biri de Afra Saraçoğlu'nun ta kendisi oldu. İşte Afra Saraçoğlu'nun ortaya çıkan görüntüsü ve paylaşımı.

25.03.2023 16:00 - Son Güncelleme: 25.03.2023 16:00
Afra Saraçoğlu’nun Sahur ve iftar paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ının ifşa olan görüntüsü sonrası...

Oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Afra Saraçoğlu’nun Sahur ve iftar paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ının ifşa olan görüntüsü sonrası...

Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun eski hali sosyal medyada gündem oldu.

Afra Saraçoğlu’nun Sahur ve iftar paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ının ifşa olan görüntüsü sonrası...

2013 yılında "Sahurda ben" yazısı ile fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu bu fotoğrafın gündem olmasının ardından Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Afra Saraçoğlu’nun Sahur ve iftar paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ının ifşa olan görüntüsü sonrası...

Yemek masasında bir fotoğrafını yayınlayan Saraçoğlu "İftarda ben" notunu düştü.

Afra Saraçoğlu’nun Sahur ve iftar paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yalı Çapkını’nın Seyran’ının ifşa olan görüntüsü sonrası...

25 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Bir insan hep mi bu kadar güzel olur", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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