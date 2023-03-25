Afra Saraçoğlu'nun "Sahur ve iftar" paylaşımı sosyal medyayı salladı! Yalı Çapkını'nın Seyran'ının ifşa olan görüntüsü sonrası...
Şimdilerde Yalı Çapkını adlı dizide Seyran karakterine hayat veren ve kariyerinin zirvesine çıkan Afra Saraçoğlu'nun yıllar öncesine ait bir karesi sosyal medyayı salladı. Elden ele yayılan bu görüntü tabi ki kısa sürede gündem oldu. Bu kareyi diline dolayanlardan biri de Afra Saraçoğlu'nun ta kendisi oldu. İşte Afra Saraçoğlu'nun ortaya çıkan görüntüsü ve paylaşımı.
25.03.2023 16:00 - Son Güncelleme: 25.03.2023 16:00
Oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını adından söz ettirmeye devam ediyor.