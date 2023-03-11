Deniz Akkaya sosyal medyadan Haluk Levent'i bombaladı: "Beni mahkemeye ver!" | Tehdit mesajları ahlaksız teklif

Deniz Akkaya'nın şarkıcı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'le ilgili ifşaları devam ediyor. Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilerin mesajlarını ve ses kayıtlarını paylaşmıştı.
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ÇEŞİTLİ HESAPLAR ÜZERİNDEN AKKAYA'YA İTİBARSIZLAŞTIRMA
Akkaya'nın iddialarıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Deniz Akkaya, Haluk Levent'in çeşitli hesaplar üzerinden kendisi hakkında itibarsızlaştırma çalışması yaptırdığını söyledi. Bu hesapların FETÖ iltisaklı olduğu iddiası da var.
HALUK LEVENT'TEN ÇİRKİN TEKLİF
Akkaya bununla yetinmedi ve Haluk Levent'in mağdur ettiği kişilere çirkin bir teklifte bulunduğunu da söyledi. Akkaya, "Bu açıklamaları yapma nedenim ben sustukça hakkımda yalan haberlerin çıkması" diyerek bomba iddialar paylaştı.