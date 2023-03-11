Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 11.03.2023 21:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2023 21:06
    ABONE OL

    Deniz Akkaya sosyal medyadan Haluk Levent'i bombaladı: "Beni mahkemeye ver!" | Tehdit mesajları ahlaksız teklif

    Deniz Akkaya şarkıcı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'le ilgili ifşalarına devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesapları ve WhatsApp üzerinden mağdurların tehdit edildiğini belirten Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilere 'yalanlama' karşılığında para teklif ettiğini anlattı. Akkaya, "Beni mahkemeye ver ki her şeyi anlatayım. Utanmıyor musun Haluk Levent? Davaya vermeni heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Akkaya sosyal medyadan Haluk Levent’i bombaladı!

    Deniz Akkaya'nın şarkıcı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'le ilgili ifşaları devam ediyor. Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilerin mesajlarını ve ses kayıtlarını paylaşmıştı.

    AKKAYA SOSYAL MEDYADAN HALUK LEVENT'İ BOMBALADI! VİDEO İZLE

    ÇEŞİTLİ HESAPLAR ÜZERİNDEN AKKAYA'YA İTİBARSIZLAŞTIRMA
    Akkaya'nın iddialarıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Deniz Akkaya, Haluk Levent'in çeşitli hesaplar üzerinden kendisi hakkında itibarsızlaştırma çalışması yaptırdığını söyledi. Bu hesapların FETÖ iltisaklı olduğu iddiası da var.

    HALUK LEVENT'TEN ÇİRKİN TEKLİF
    Akkaya bununla yetinmedi ve Haluk Levent'in mağdur ettiği kişilere çirkin bir teklifte bulunduğunu da söyledi. Akkaya, "Bu açıklamaları yapma nedenim ben sustukça hakkımda yalan haberlerin çıkması" diyerek bomba iddialar paylaştı.

        DENİZ AKKAYA: "HAKKIMDA HERHANGİ BİR DAVA YOK"
        Kendisiyle ilgili herhangi bir mahkeme ve dava açılmadığı halde hakkında dava açıldığı gibi bir algı oluşturulduğunu söyleyen Deniz Akkaya, bu tip haberlerin bit gibi türeyen hesaplar tarafından dolaşıma sokulduğunu aktardı.

        Akkaya, üstelik Haluk Levent'in kendisine ulaşan ve mağduriyetlerini dile getiren bazı kişilere para teklif ettiğini de belirtti. Akkaya, Whatsapp üzerinden resmi olmayan bir ihtarname ile mağdurların tehdit edildiğini de ekledi.

        "DENİZ AKKAYA'YI YALANLAYIN PARANIZI VEREYİM"
        Akkaya, mağdurlardan Can adındaki kişinin 17 senedir alamadığı paranın bir kısmını TV'de haber programına çıkmadan hemen önce susturulmak için aldığını dile getirdi. Üstelik bu kişinin diğer mağdurlara da Haluk Levent'in "Deniz Akkaya'yı itibarsızlaştırın ve tweetlerinin altında söylediklerini yalanlayın paranızı geri vereyim" teklifini ilettiğini söyledi.

        Akkaya ayrıca kendisine de Cenk Eren gibi isimler üzerinden, "Haluk Levent'in üzerine gitmemesi için" bu tarz tekliflerin yapıldığını ama kabul etmediğini söyledi.

        UTANMIYOR MUSUN HALUK LEVENT?"
        Haluk Levent'e tekrar seslenen Akkaya, "Beni mahkemeye ver ki her şeyi anlatayım. Utanmıyor musun Haluk Levent? Davaya vermeni heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.



            BENİM SÖYLEDİKLERİM ASLINDA BUZ DAĞININ UFACIK BİR KISMI!
            Sosyal medyadan iddialarla ilgili belgeleri de paylaşan Akkaya, "Konuyu bana çevirerek,bu insanların hiçbirinin sorusuna cevap vermeyerek, çok ciddi ayrıntılarla sorulan bu soruların üstünü örtmek derdinde! Bugün bu ayrıntıları okudukça anladım ki benim söylediklerim aslında buz dağının ufacık bir kısmı! Ama enteresan en çok bana alınmış" dedi.

            Akkaya'nın iddialarıyla ilgili AHBAP'ın yayınladığı belgeyi paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yurtdışı yardımları sıfır görünüyor! Bu mümkün mü? Yurtdışında yaşayan onca Türk vatandaşı döviz üzerinden yardım yapıyor bu derneğe bu adam bunu nasıl sıfır gösteriyor? Bu liste sahte." ifadelerini kullandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            G.Saray Paşa’yı da geçti!
            Haberler Magazin Deniz Akkaya sosyal medyadan Haluk Levent'i bombaladı: "Beni mahkemeye ver!" | Tehdit mesajları ahlaksız teklif
                SON DAKİKA