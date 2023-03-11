Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.03.2023 08:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2023 08:51
    ABONE OL

    Tam 4.5 yıl sonra bir ilk... Diriliş Ertuğrul'un yerine geçecek dizinin adı belli oldu!

    TRT 1 ekranlarında 2014-2019 yılları arasında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisine benzer bir tarihi dizi için çalışmalar başladı. Tekden Film yeni bir proje için hazırlık yapıyor. Aktarılan bilgilere göre, TRT Dijital ekranlarında izleyiciyle buluşacak Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi Fatih Sultan Mehmet dönemini aktaracak. Dizinin oyuncu kadrosunu belirlemek üzere cast çalışmaları da başladı. Bu kapsamda oyuncu kadrosu şimdiden merak konusu oldu. Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi önümüzdeki süreçte TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

    takvim.com.tr
    Diriliş Ertuğrul’un yerini kapacak dizi belli oldu!

    TRT 1 ekranlarında yayınlandığı dönemde büyük heyecanla izlenen ve 5 yıllık macerasını 2019 yılı itibariyle sonlandıran Diriliş Ertuğrul dizisinin tekrar bölümleri dahi heyecanla izleniyor. Dizinin final yapmasının ardından 4 yıl geçti. Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bu kez TRT Dijital'de izleyici karşısına geçecek bir proje için çalışmalara başladı. Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisinin ilk sezonu toplamda sekiz bölümde oluşacak ve Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatacak.

    4.5 YIL SONRA BİR İLK!

    Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasının ardından 4 yıl geçti. Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bu kez TRT Dijital'de izleyici karşısına geçecek bir proje için çalışmalara başladı.

    Gelen bilgilere göre, Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi önümüzdeki süreçte TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

        CAST ÇALIŞMALARI BAŞLADI

        Dizinin oyuncu kadrosunu belirlemek üzere cast çalışmaları da başladı. Kadroda yer alacak isimler merak ediliyor.

        İLK SEZON 8 BÖLÜM...

        Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisinin ilk sezonu toplamda sekiz bölümde oluşacak ve Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatacak.

        FETİHİ VE FATİH'İ ANLATACAK

        Dizide Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarının işleneceği gelen bilgiler arasında yer alırken cast çalışmalarının da başladığı bilgisi verildi. Ayrıca projeyle birlikte fetih döneminin tamamen işleneceği de tahminler arasında yer alıyor.
            Depremzede öğrencilere maddi destek!
            Haberler Magazin Tam 4.5 yıl sonra bir ilk... Diriliş Ertuğrul'un yerine geçecek dizinin adı belli oldu!
                SON DAKİKA