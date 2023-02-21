Haluk Levent ifşalarının ardı arkası kesilmiyor "Haluk havayı iyi koklar ölenler de oldu" Deniz Akkaya'dan sonra bu kez de...
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri de Haluk Levent ve AHBAP Derneği olmuştu. Deniz Akkaya, Haluk Levent hakkında bazı ifşalarda bulunmuştu. Haluk Levent'le ilgili ifşaların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez başka bir tanığın yaptığı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düştü.
21.02.2023 09:59 - Son Güncelleme: 21.02.2023 10:00
AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent gerek yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekse toplanan yardım parasıyla çok konuşulan isimlerden biri oldu.
O kurumların başında gelen AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında çarpıcı açıklamalar peş peşe gelmişti.