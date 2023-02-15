Tümer Doğru kimdir, kaç yaşında? Türkiye Tek Yürek programı sunucusu Tümer Doğru nereli, evli mi?

Televizyonlarda yer almaya Flash Tv ekranlarında başlamış olan ünlü sunucu, ardından ise CNBC-e kanalına geçmiş ve burada da bir müddet çalıştıktan sonra Kanal 6 ekranlarına geçmiştir. Ses tonunun ve diksiyonun gayet düzgün olmasından ötürü çok sayıda projede de seslendirmeler yapmış olan isim ardından ise Kanal 7 ekranlarına geçmiştir.