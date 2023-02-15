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    • Magazin
    • 15.02.2023 18:04
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    • 15.02.2023 18:04
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    Tümer Doğru kimdir, kaç yaşında? Türkiye Tek Yürek programı sunucusu Tümer Doğru nereli, evli mi?

    Uzun yıllardır Kanal 7 ekranlarından ana haber sunuculuğu görevini üstlenen Tamer Doğru’nun hayatını merak ediliyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin yaralarını sarmak adına tüm televizyon kanalları ortak bir yayın gerçekleştirilecek. Türkiye Tek Yürek programı sunucuları arasında Tümer Doğru da yer alıyor. Peki, Tümer Doğru kimdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tümer Doğru kimdir, kaç yaşında?

    Tümer Doğru, Türkiye Tek Yürek kampanyası ile gündeme geldi. Kanal 7 ekranlarının tanıdık simalarından biri olan Tümer Doğru, diğer isimlerle birlikte depremzedeler için bağış toplayacak.

    TÜMER DOĞRU KİMDİR?

    1971 Van doğumlu Tümer Doğru 52 yaşındadır. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda aldı. Okulu tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı üzerine eğitimler aldı. 2008'de RTÜK tarafından Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı ödülüne layık görüldü.

    Televizyonlarda yer almaya Flash Tv ekranlarında başlamış olan ünlü sunucu, ardından ise CNBC-e kanalına geçmiş ve burada da bir müddet çalıştıktan sonra Kanal 6 ekranlarına geçmiştir. Ses tonunun ve diksiyonun gayet düzgün olmasından ötürü çok sayıda projede de seslendirmeler yapmış olan isim ardından ise Kanal 7 ekranlarına geçmiştir.

        Kanal 7'de Sabah Haberlerini sunan Tümer Doğru, akabinde ise Hafta Sonu Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Haber Saati isimli haber programı ile adından çok söz ettirmiş olan başarılı sunucu halen Kanal 7 ekranlarda kariyerine devam etmektedir.

        Bir dönem Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de çalışmış olan Doğru, burada Radyo ve Televizyon öğrencilerine ders vermiştir.
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        Besleme Demirtaş
        Haberler Magazin Tümer Doğru kimdir, kaç yaşında? Türkiye Tek Yürek programı sunucusu Tümer Doğru nereli, evli mi?
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