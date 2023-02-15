Tümer Doğru kimdir, kaç yaşında? Türkiye Tek Yürek programı sunucusu Tümer Doğru nereli, evli mi?

Tümer Doğru, Türkiye Tek Yürek kampanyası ile gündeme geldi. Kanal 7 ekranlarının tanıdık simalarından biri olan Tümer Doğru, diğer isimlerle birlikte depremzedeler için bağış toplayacak.
TÜMER DOĞRU KİMDİR?
1971 Van doğumlu Tümer Doğru 52 yaşındadır. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda aldı. Okulu tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı üzerine eğitimler aldı. 2008'de RTÜK tarafından Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı ödülüne layık görüldü.
Televizyonlarda yer almaya Flash Tv ekranlarında başlamış olan ünlü sunucu, ardından ise CNBC-e kanalına geçmiş ve burada da bir müddet çalıştıktan sonra Kanal 6 ekranlarına geçmiştir. Ses tonunun ve diksiyonun gayet düzgün olmasından ötürü çok sayıda projede de seslendirmeler yapmış olan isim ardından ise Kanal 7 ekranlarına geçmiştir.