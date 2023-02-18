Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti! Ahmet Suat Özyazıcı kimdir, neden vefat etti? Ahmet Suat Özyazıcı nereli, hastalığı neydi?

Özyazıcı, profesyonelliğe ilk adımı 1967 yılında kurulan Trabzonspor'da attı ve 1969 yılında futbol yaşantısını noktaladı. İlk antrenörlük deneyimini 1970 yılında A takımda yardımcı antrenör olarak yaşayan Özyazıcı, 1971 yılında Trabzonspor Genç Takımı'nın başına geçti ve takımı Karadeniz Bölge Şampiyonu yaptı. Özyazıcı, 1972-1973 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor'un başına geçerek ilk yılında 1 gol averajla şampiyonluğu kaçırdı ancak ikinci sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yaparak 1. Lig'e çıkarmayı başardı. Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak Anadolu futbol ihtilalini gerçekleştirerek şampiyonluğu Anadolu'ya taşıdı ve ligde 4 şampiyonluk yaşadı.