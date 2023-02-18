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    • Magazin
    • 18.02.2023 20:07
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    • 18.02.2023 20:08
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    Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti! Ahmet Suat Özyazıcı kimdir, neden vefat etti? Ahmet Suat Özyazıcı nereli, hastalığı neydi?

    Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Özyazıcı, bu akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Peki Ahmet Suat Özyazıcı neden vefat etti? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti!

    Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti.

    AHMET SUAT ÖZYAZICI KİMDİR ?

    1936 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ahmet Suat Özyazıcı, evli ve 4 çocuk babasıdır. Özyazıcı, futbola 1954 yılında Yolspor'da başladı. 1956 yılında İdmanocağı'nda oynamaya başlayan Özyazıcı, daha sonra askerlik nedeniyle Ankara Havagücü Takımı'nda yer aldı. Futbolculuğu döneminde futbolun her türlü teknik ve taktiğini uygulamaya yatkınlığı nedeniyle kendisine "Brezilyalı" lakabı takıldı.

    Özyazıcı, profesyonelliğe ilk adımı 1967 yılında kurulan Trabzonspor'da attı ve 1969 yılında futbol yaşantısını noktaladı. İlk antrenörlük deneyimini 1970 yılında A takımda yardımcı antrenör olarak yaşayan Özyazıcı, 1971 yılında Trabzonspor Genç Takımı'nın başına geçti ve takımı Karadeniz Bölge Şampiyonu yaptı. Özyazıcı, 1972-1973 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor'un başına geçerek ilk yılında 1 gol averajla şampiyonluğu kaçırdı ancak ikinci sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yaparak 1. Lig'e çıkarmayı başardı. Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak Anadolu futbol ihtilalini gerçekleştirerek şampiyonluğu Anadolu'ya taşıdı ve ligde 4 şampiyonluk yaşadı.

        Trabzonspor'un dışında Bursaspor ve Sarıyer'i çalıştıran Özyazıcı, Sarıyer'i Balkan Şampiyonu yaptı. Ahmet Suat Özyazıcı'nın görevde bulunduğu dönem içerisinde Trabzonspor 18 kupa kazanmayı başardı. Bordo-mavili takım, Özyazıcı döneminde

        4 Birinci Lig Şampiyonluğu,

        1 İkinci Lig Şampiyonluğu,

        3 Türkiye Kupası Şampiyonluğu,

        5 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu,

        2 Başbakanlık Kupası Şampiyonluğu ve

        1 Kıbrıs Barış Kupası Şampiyonluğu yaşadı.

        AHMET SUAT ÖZYAZICI HASTALIĞI NEYDİ, NEDEN VEFAT ETTİ?

        Alzehmier hastası olan Özyazıcı 84 yaşında hayata veda etti.
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        Haberler Magazin Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti! Ahmet Suat Özyazıcı kimdir, neden vefat etti? Ahmet Suat Özyazıcı nereli, hastalığı neydi?
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