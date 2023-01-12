Kısmetse Olur Aşkın Gücü kim elendi, kim gitti? 12 Ocak 2023 Kısmetse Olur Aşkın Gücü ödülü kim kazandı? Yeni yarışmacı kim?

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ KIM ELENDI, KIM GITTI?

Kısmetse Olur yarışmasında bu haftanın elenen yarışmacıları henüz belli olmadı. Saat 18:30'da başlayacak yarışmada elenen ve birinci olan ismi Öykü Serter açıklayacak. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.