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    • Magazin
    • 12.01.2023 16:34
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    • 12.01.2023 16:45
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    Kısmetse Olur Aşkın Gücü kim elendi, kim gitti? 12 Ocak 2023 Kısmetse Olur Aşkın Gücü ödülü kim kazandı? Yeni yarışmacı kim?

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Bir isim birinci olacak ve bir yarışmacıyı koruma altına alacak. Bir isim ise yarışmadan elenecek. Programın takipçileri internet arama motorlarında 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü kim elendi, kim gitti? 12 Ocak 2023 Kısmetse Olur Aşkın Gücü ödülü kim kazandı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü kim elendi, kim gitti?

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün 28. bölümüyle Youtube'de yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta Merve ve Zeyd yarışmaya veda etmişti. Gözler bugünkü bölümde! Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü kim elendi, kim gitti? 12 Ocak 2023 Kısmetse Olur Aşkın Gücü ödülü kim kazandı? Yeni yarışmacı kim?

    KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ KIM ELENDI, KIM GITTI?

    Kısmetse Olur yarışmasında bu haftanın elenen yarışmacıları henüz belli olmadı. Saat 18:30'da başlayacak yarışmada elenen ve birinci olan ismi Öykü Serter açıklayacak. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

    Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Eslem ve Ayşenur.

    Damat adayları: Zeyd, Furkan, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.
        Ateş Kuşları
        Haberler Magazin Kısmetse Olur Aşkın Gücü kim elendi, kim gitti? 12 Ocak 2023 Kısmetse Olur Aşkın Gücü ödülü kim kazandı? Yeni yarışmacı kim?
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