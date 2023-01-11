Tüm kirli çamaşırları ifşaladı! Kısmetse Olur FURKAN neden elendi, diskalifiye sebebi ne? Kısmetse Olur Furkan Can Ağca kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında skandal olaylar yaşanmaya devam ediyor. 26. bölümde Furkan Can Ağca'nın programda yer almaması dikkatleri çekti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından diskalifiye edildi. Peki, Kısmetse Olur FURKAN neden elendi, diskalifiye sebebi ne? Kısmetse Olur Furkan Can Ağca kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler!
KISMETSE OLUR FURKAN ELENDİ Mİ?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü 26. bölümünde Furkan Can Ağca'nın olmaması akıllara elendi mi sorusunu getirdi. Yarışmacının sosyal medya hesapları üzerinden programla ilgili ortaya attığı iddialar yüzünden diskalifiye olduğu öğrenildi.
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ PAYLAŞIMI
Furkan Can Ağca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla her şeyin kurgu olduğunu açıklamıştı.