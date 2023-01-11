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    • Magazin
    • 12.01.2023 10:15
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    • 12.01.2023 10:16
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    Tüm kirli çamaşırları ifşaladı! Kısmetse Olur FURKAN neden elendi, diskalifiye sebebi ne? Kısmetse Olur Furkan Can Ağca kimdir, nereli, kaç yaşında?

    Kısmetse Olur programı Öykü Serter'in sunumu ile YouTube'da izleyicilerle buluşuyor. Kısmet Olur Furkan, programdan bir anda elendi. İzleyiciler diskalifiye sebebini araştırmaya başladı. Peki, Kısmetse Olur FURKAN neden elendi, diskalifiye sebebi ne? Kısmetse Olur Furkan Can Ağca kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kısmetse Olur FURKAN neden elendi, diskalifiye sebebi ne?

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında skandal olaylar yaşanmaya devam ediyor. 26. bölümde Furkan Can Ağca'nın programda yer almaması dikkatleri çekti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından diskalifiye edildi. Peki, Kısmetse Olur FURKAN neden elendi, diskalifiye sebebi ne? Kısmetse Olur Furkan Can Ağca kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler!

    KISMETSE OLUR FURKAN ELENDİ Mİ?

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü 26. bölümünde Furkan Can Ağca'nın olmaması akıllara elendi mi sorusunu getirdi. Yarışmacının sosyal medya hesapları üzerinden programla ilgili ortaya attığı iddialar yüzünden diskalifiye olduğu öğrenildi.

    KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ PAYLAŞIMI

    Furkan Can Ağca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla her şeyin kurgu olduğunu açıklamıştı.

        26. bölümün yayınlanmasıyla beraber Ağca sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaparak hakkının yenildiğini iddia etti.

        FURKAN CAN AĞCA KİMDİR?

        Furkan Can Ağca Karslıdır, 21 yaşındadır. İstanbul'da yaşayan Ağca modellik yaptığını ve markalarla çalıştığını belirtti.

        1.89 boyunda olan Furkan'ın babası ise İstanbul Kapalıçarşı'nın büyük kuyumcularından biri.
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        Haberler Magazin Tüm kirli çamaşırları ifşaladı! Kısmetse Olur FURKAN neden elendi, diskalifiye sebebi ne? Kısmetse Olur Furkan Can Ağca kimdir, nereli, kaç yaşında?
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