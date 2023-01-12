Kısmetse Olur Tolga'ya diskalifiye şoku! +18 mesajları ifşa olan Tolga Kandemir kapı dışarı edilecek! Aybüke kıyameti koparıyor! Eleme gününde...
5 yıl sonra Youtube ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programında yeni diskalifiye iddiaları gündeme geldi. Furkan Can Ağca'nın yarışmadan gönderilmesinin ardından tüm yarışmacılar patır patır dökülmeye başlayacak deniliyor. Öte yandan yeni iddialar ortaya atıldı. Kısmetse Olur'da Tolga'nın gönderildiği ileri sürülüyor. Tolga'nın bir hafta içerisinde 3 tane sarı kart aldığı biliniyordu. Peki, Kısmetse Olur Tolga diskalifiye mi edildi? Tolga Kandemir elendi mi? İşte son gelişmeler!
12.01.2023 11:02 - Son Güncelleme: 12.01.2023 11:02
Kısmetse Olur programı yeni formatıyla ekranlara geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde her geçen gün olaylar ve entrikalarla gündeme geliyor. Tüm bunlar olurken Tolga Kandemir'in diskalifiye olacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. 1 haftada 3 sarı kart yiyen Tolga'nın yarışmadan gönderileceği ileri sürüldü. Peki, Kısmetse Olur Tolga diskalifiye mi edildi? Tolga Kandemir elendi mi? İşte son gelişmeler!