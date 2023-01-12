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Haberler Magazin Kısmetse Olur Tolga'ya diskalifiye şoku! +18 mesajları ifşa olan Tolga Kandemir kapı dışarı edilecek! Aybüke kıyameti koparıyor! Eleme gününde...

Kısmetse Olur Tolga'ya diskalifiye şoku! +18 mesajları ifşa olan Tolga Kandemir kapı dışarı edilecek! Aybüke kıyameti koparıyor! Eleme gününde...

5 yıl sonra Youtube ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programında yeni diskalifiye iddiaları gündeme geldi. Furkan Can Ağca'nın yarışmadan gönderilmesinin ardından tüm yarışmacılar patır patır dökülmeye başlayacak deniliyor. Öte yandan yeni iddialar ortaya atıldı. Kısmetse Olur'da Tolga'nın gönderildiği ileri sürülüyor. Tolga'nın bir hafta içerisinde 3 tane sarı kart aldığı biliniyordu. Peki, Kısmetse Olur Tolga diskalifiye mi edildi? Tolga Kandemir elendi mi? İşte son gelişmeler!

takvim.com.tr
12.01.2023 11:02 - Son Güncelleme: 12.01.2023 11:02
Kısmetse Olur Tolga’ya diskalifiye şoku! +18 mesajları ifşa olan Tolga Kandemir kapı dışarı edilecek! Aybüke kıyameti koparıyor! Eleme gününde...

Kısmetse Olur programı yeni formatıyla ekranlara geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde her geçen gün olaylar ve entrikalarla gündeme geliyor. Tüm bunlar olurken Tolga Kandemir'in diskalifiye olacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. 1 haftada 3 sarı kart yiyen Tolga'nın yarışmadan gönderileceği ileri sürüldü. Peki, Kısmetse Olur Tolga diskalifiye mi edildi? Tolga Kandemir elendi mi? İşte son gelişmeler!

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Kısmetse Olur Tolga’ya diskalifiye şoku! +18 mesajları ifşa olan Tolga Kandemir kapı dışarı edilecek! Aybüke kıyameti koparıyor! Eleme gününde...

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Tolga'nın eski flörtleri Twitter'da bir araya gelerek, paylaşımda bulunmuştu.

Kısmetse Olur Tolga’ya diskalifiye şoku! +18 mesajları ifşa olan Tolga Kandemir kapı dışarı edilecek! Aybüke kıyameti koparıyor! Eleme gününde...

Her şey bir kişinin Tolga'nın kendisinin flörtü olduğunu söylemesiyle başlamıştı. Sonra da gerisi çorap söküğü gibi gelmişti.

Kısmetse Olur Tolga’ya diskalifiye şoku! +18 mesajları ifşa olan Tolga Kandemir kapı dışarı edilecek! Aybüke kıyameti koparıyor! Eleme gününde...

Tolga'nın sosyal medyada sorulan sorulara verdiği müstehcen cevapları tartışma yarattı.

Kısmetse Olur Tolga’ya diskalifiye şoku! +18 mesajları ifşa olan Tolga Kandemir kapı dışarı edilecek! Aybüke kıyameti koparıyor! Eleme gününde...

Öte yandan sosyal medyada dolaşan bir iddia kafaları karıştırdı. Yarışmanın yıldız isimlerinden biri olan Tolga'nın yarışmadan gönderileceği iddiası dolaşmaya başladı.

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