Kısmetse Olur "Kurmaca" dedi ifşa etti sonra da "Evime baskın yapıldı" deyip paylaşımı sildi! Diskalifiye olan Furkan Can Ağca...
5 yıl sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur başladığı günden bu yana skandallarla gündeme geliyor. Önce photoshop skandalı sonrasında Tolga Kandemir'in cinsel içerikli paylaşımları derken bu kez de, yarışmaya yeni katılan Furkan Can Ağca hakkında eski sevgilisini darp ettiği sonrasında çıplak fotoğraflarını yayınladığı haberi gün yüzüne çıkmıştı. Sonrasında da Ağca, Instagram hesabından "Kısmetse Olur kurgudur" diyerek ifşalarda bulunmuştu. Ağca, yine bir paylaşımıyla gündeme geldi ancak o paylaşımı kısa süre sonra sildi. Öte yandan Ağca'nın yerine gelecek isimlerin kimler olduğuna dair bir iddia da ortaya atıldı.
10.01.2023 15:40 - Son Güncelleme: 10.01.2023 15:40
Yarışmaya sonradan dahil olan Furkan Can Ağca'nın Kısmetse Olur'u ifşa etmesi sonrası diskalifiye olduğu iddia edilmişti. Ağca, bu kez önce paylaşıp hemen sildiği paylaşımla gündemde.
Sivri çıkışlarıyla dikkat çeken Furkan Can Ağca'nın daha sonra kız arkadaşını darp ettiği ve "Bu kadın eskort" diyerek çıplak fotoğraflarını yayınladığı ortaya çıkmıştı.