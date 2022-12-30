Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı? Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sevgilisinden neden ayrıldı?

Son ayların en çok konuşulan ismi Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
AFRA SARAÇOĞLU VE MERT YAZICIOĞLU AYRILDI MI?
Evlenecekleri düşünülen Afra Saraçoğlu ve Mert Saraçoğlu çiftinin ayrıldıkları iddia edildi.
Çiftin ilişkisinde bir süredir kara bulutların gezdiği konuşuluyordu. İddiaya göre Afra Saraçoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir hakkında çıkan yakıştırma haberleri Mert Yazıcıoğlu'nu rahatsız etmeye başladı.
Saraçoğlu ve Demir'in sık sık birlikte ve samimi pozlar vermesi dedikoduları alevlerken Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'nın katıldığı partide yaşananlar yine sosyal medyada çok konuşuldu.