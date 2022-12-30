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    • Magazin
    • 30.12.2022 18:23
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    • 30.12.2022 18:28
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    Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı? Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sevgilisinden neden ayrıldı?

    Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle büyük hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu şimdilerde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. 4 yıldır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldığı iddia edilen güzel oyuncunun ilişkisini neden bitirdiği merak ediliyor. Peki Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu neden ayrıldı?

    Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı?

    Son ayların en çok konuşulan ismi Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

    AFRA SARAÇOĞLU VE MERT YAZICIOĞLU AYRILDI MI?

    Evlenecekleri düşünülen Afra Saraçoğlu ve Mert Saraçoğlu çiftinin ayrıldıkları iddia edildi.

    Çiftin ilişkisinde bir süredir kara bulutların gezdiği konuşuluyordu. İddiaya göre Afra Saraçoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir hakkında çıkan yakıştırma haberleri Mert Yazıcıoğlu'nu rahatsız etmeye başladı.

    Saraçoğlu ve Demir'in sık sık birlikte ve samimi pozlar vermesi dedikoduları alevlerken Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'nın katıldığı partide yaşananlar yine sosyal medyada çok konuşuldu.

        İddialara göre Kubilay Aka, partide Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Partideki samimi tavırlarından rahatsız olunca "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diye bağırarak tansiyonu yükseltti.

        Hürriyet'te yer alan habere göre; Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi son buldu ve Yazıcıoğlu, Uskumruköy'de Afra Saraçoğlu ile birlikte yaşadıkları evi de terk etti.
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        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı? Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sevgilisinden neden ayrıldı?
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