Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı? Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sevgilisinden neden ayrıldı?

İddialara göre Kubilay Aka, partide Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Partideki samimi tavırlarından rahatsız olunca "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diye bağırarak tansiyonu yükseltti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi son buldu ve Yazıcıoğlu, Uskumruköy'de Afra Saraçoğlu ile birlikte yaşadıkları evi de terk etti.