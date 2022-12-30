Ayrıldılar mı merak edilirken flaş sosyal medya hamlesi! Hayranları hemen yakaladı! ’Mert bunu silmiş’ Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu...

Olay sonrası her iki taraftan da açıklama geldi. Mert Ramazan Demir, "Evet öyle bir şey oldu" deyip, olaylı geceyi doğruladı. Genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Evet öyle bir şey oldu. O olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Biz Afra ile çok eski arkadaşız. Saçma sapan bir yere gitti. Manipülasyona uğradı. Bizim başımıza patladı. Kubilay ile göz göze bile gelmedik. Kavga olmadı. Ben zaten dışardaydım."