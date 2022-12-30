Ayrıldılar mı merak edilirken flaş sosyal medya hamlesi! Hayranları hemen yakaladı! 'Mert bunu silmiş' Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu...
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı, 4 yıllık aşkları bitti mi merak edilirken hayranları sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimiyetinin eleştirilmesinin akabinde Yazıcıoğlu ile ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Afra Saraçoğlu'nun sosyal medyada sevgilisi ile olan fotoğraflarını silip silmediği merak edildi. Hayranları sık sık çiftin hesaplarını kontrol ettiklerini belirtirken güzel oyuncunun bir paylaşımın altına yapılan 'Mert bunu silmiş' yorumu dikkat çekti. İşte detaylar...
Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında bir süredir magazin gündemine damga vuran iddialar ortaya atılıyor. Son olarak Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka bir mekanda Mert Ramazan Demir ile gerginlik yaşadı ve gerginlik iddiaya göre Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yakınlığı nedeniyle çıktı.
Olay sonrası her iki taraftan da açıklama geldi. Mert Ramazan Demir, "Evet öyle bir şey oldu" deyip, olaylı geceyi doğruladı. Genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Evet öyle bir şey oldu. O olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Biz Afra ile çok eski arkadaşız. Saçma sapan bir yere gitti. Manipülasyona uğradı. Bizim başımıza patladı. Kubilay ile göz göze bile gelmedik. Kavga olmadı. Ben zaten dışardaydım."
KUBİLAY AKA DA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Mert Ramazan Demir'le yaşadığı gerginlikle gündemde olan Kubilay Aka konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Aka, şu ifadeleri kullandı:
"Genel olarak hiçbir meslektaşım hakkında kamera önünde konuşmayı doğru bulmadım, bulmuyorum da. O yüzden bu konu hakkında çok da fazla konuşacak bir şey de yok zaten. Ufacık bir şey. Mekan çıkışında olan bir şey… Alkollü bir mekan. Öyle bir detaya girilmesine gerek olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. "
4 YILLIK AŞK BİTTİ Mİ?
"Yalı Çapkını" dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile bir süredir samimi görüntüler sergileyen Afra Saraçoğlu, hayranlarının eleştiri oklarını üzerine çekmişti. İddiaya göre, bu samimiyet 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu da rahatsız etti.
Yazıcıoğlu'nun, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldığı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk ettiği öne sürüldü.