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    • Magazin
    • 29.12.2022 18:30
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    • 29.12.2022 18:35
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    Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarla şantaj yapan Gaga Bulut gözaltına alındı! Kasadan bakın neler çıktı...

    'Gaga Bulut' olarak bilinen 26 yaşındaki sözde fenomen Bulut Altuğ, sosyal medyadan kanal açarak cinsel içerikli videolar paylaştığı, fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Altuğ'a ait çelik kasada, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DHA
    Gaga Bulut’a ’cinsel şantaj’ gözaltısı!

    İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de İzmir'de 2 erkek çocuğunu öpüştürdüğü videoyu sosyal medyadan yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 17 yıl hapse çarptırılıp sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'a ait 'iamgagabulut' adlı Instagram hesabını takibe aldı.

    Ekipler, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ'un, sosyal medya uygulamasından kanal açıp, cinsel içerikli videolar paylaştığı, bu fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığını belirledi.

    "500 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN VE PARA ELE GEÇİRİLDİ"
    Polis, hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma açılan Altuğ'a ait adrese bu sabah operasyon düzenledi.

    Gözaltına alınan Altuğ'a ait çelik kasada, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.

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    Haberler Magazin Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarla şantaj yapan Gaga Bulut gözaltına alındı! Kasadan bakın neler çıktı...
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